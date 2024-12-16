Очень важный звоночек. Почему российская пропаганда обвиняет Украину в поддержке террористов

Для коллективного Запада поддержка террористов – это табу

Последние несколько месяцев российская пропаганда активно разгоняет нарратив о поддержке Украиной террористических движений, в том числе свергших власть Башара Асада, пророссийского президента Сирии. Это происходит в мировых СМИ — от российской печати до изданий на Глобальном Юге и коллективном Западе.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог, журналист, депутат Верховной Рады VIII созыва Вадим Денисенко. Он объяснил суть российской информационной войны.

— Это началось со знаменитой фотографии туарегов в Мали с украинским флагом. И с того момента россияне фактически в еженедельном формате (мы этого особо не замечаем, но это очень серьезный сигнал, на который нужно обращать внимание) дают во влиятельных СМИ тех или иных стран мира информацию, что Украина часть террористического мира, — говорит политолог. .

Туареги в Мали с флагом Украины

По его мнению, это очень важный звоночек для Украины, который мы не можем игнорировать.

— Не дай Бог, чтобы мы его проморгали, потому что для коллективного Запада это не то, что "красная линия" — это глобальное табу, с которым потом будет трудно бороться. Доказывать, как во время "кольчужного" скандала (в 2002 году США обвинили Украину в поставках системы пассивной радиолокации "Кольчуга" в Ирак. Это технологическое украинское ноу-хау было способно "видеть" даже американские самолеты-невидимки Stealth. В разгоне скандала активное участие приняли российне. — Ред.), что это вообще не твое, и ты к этому не имеешь отношения. Поэтому это одна из стратегических линий в информационной войне России против Украины, — подытожил Вадим Денисенко.

Ранее "Телеграф" писал, что малийские повстанцы-туареги заявили, что не получили никакой помощи от Украины в проведении операции, в результате которой нанесли серьезные потери наемникам российской ЧВК "Вагнер". Но это не помешало кремлевской пропаганде винить Главное управление разведки Минобороны Украины в поддержке повстанцев.