Играл на скрипке и изучал взрывчатые вещества: каким в молодости был скандальный Юрий Бойко

Его карьера начиналась с работы на заводе, а уже потом он стал политиком

Юрий Бойко — скандально-известный украинский политик времен Януковича, которому после Революции Достоинства удалось остаться при власти и зайти в Верховную Раду. На днях Бойко вступился за русский язык и памятники, что вызвало в украинцев шквал эмоций.

"Телеграф" решил вспомнить, каким в молодости был Юрий Бойко, и как начиналась его карьера в украинской политике.

Юрий Бойко в молодости — каким он был

Юрий Бойко родился 9 октября 1958 года в Горловке на Донетчине, сейчас ему 66 лет. Известно, что в свое время политик законил музыкальную школу по классу скрипки. А также у него два высших образования. В 1981 году окончил Московский химико-технологический институт им. Д. Менделеева, где изучал взрывчатые вещества. А в 2001 году Бойко окончил Восточноукраинский университет, где получил образование инженера-экономиста.

К слову, первое техническое образование Юрию Бойко пригодилось на первом месте работы. Свою трудовую деятельность будущий нардеп начинал на рубежанском химическом заводе "Заря", спецификацией которого было производство взрывчатых веществ.

В начале 2000-х Юрий Бойко начал занимать околополитические должности. Он был главой правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Одновременно он являлся госсекретарем Министерства топлива и энергетики, а с июня 2003 года — первым заместителем министра топлива и энергетики.

В 2007 году Юрий Бойко вступил в "Партию регионов". И после прихода к власти режима Януковича, его карьера взлетела вверх. В свое время он возглавлял министерство топлива и энергетики, а также был главой правительства при Януковиче.

После Революции Достоинства Юрий Бойко зашел в Верховную Раду со своей пророссийской партией "Оппозиционный блок". Свои симпатии к России, как и его однопартийцы, Бойко никогда не скрывал. А теперь во время полномасштабной войны он остается народным депутатом и даже имеет орден "Герой Украины".

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