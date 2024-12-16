Грав на скрипці та вивчав вибухові речовини: яким у молодості був скандальний Юрій Бойко

Його кар’єра починалася з роботи на заводі, а вже потім він став політиком

Юрій Бойко — скандально-відомий український політик часів Януковича, якому після Революції Гідності вдалося залишитись при владі та зайти до Верховної Ради. Днями Бойко заступився за російську мову та пам’ятники, що викликало в українців шквал емоцій.

"Телеграф" вирішив згадати, яким у молодості був Юрій Бойко, і як розпочиналася його кар’єра в українській політиці.

Юрій Бойко в молодості – яким він був

Юрій Бойко народився 9 жовтня 1958 року у Горлівці на Донеччині, зараз йому 66 років. Відомо, що свого часу політик закінчив музичну школу за класом скрипки. А також має дві вищі освіти. У 1981 році закінчив Московський хіміко-технологічний інститут ім. Д. Менделєєва, де вивчав вибухові речовини. А 2001 року Бойко закінчив Східноукраїнський університет, де здобув освіту інженера-економіста.

До речі, перша технічна освіта Юрію Бойку стала в нагоді на першому місці роботи. Свою трудову діяльність майбутній нардеп розпочинав на рубіжанському хімічному заводі "Зоря", специфікацією якого було виробництво вибухових речовин.

На початку 2000-х Юрій Бойко почав обіймати навколополітичні посади. Він був головою правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Водночас він був держсекретарем Міністерства палива та енергетики, а з червня 2003 року – першим заступником міністра палива та енергетики.

У 2007 році Юрій Бойко вступив до Партії регіонів. І після приходу до влади режиму Януковича його кар'єра злетіла вгору. Свого часу він очолював Міністерство палива та енергетики, а також був главою уряду за Януковича.

Після Революції Гідності Юрій Бойко зайшов до Верховної Ради зі своєю проросійською партією "Опозиційний блок". Свої симпатії до Росії, як та його однопартійці, Бойко ніколи не приховував. А тепер під час повномасштабної війни він лишається народним депутатом і навіть має орден "Герой України".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Юрія Бойка і як вона виглядає. Народила шістьох дітей і зберігає золото у російському банку.