Готовы организовать немедленно. У Зеленского назвали условие проведения выборов в Украине

Выборы должны соответствовать некоторым критериям

Украина готова немедленно провести демократические выборы после установления справедливого мира. Президент Украины Владимир Зеленский готов к выборам "в любой момент".

Об этом в интервью The Telegraph заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Так он ответил на вопрос о вероятности выборов в 2025 году. Однако глава ОП не уточнил, планирует ли принять участие в этих выборах президент.

"Глядя на реальность, президент сказал, что после установления справедливого мира мы будем готовы немедленно перейти к правильным демократическим выборам в нашей стране", — сказал глава ОП.

По словам Ермака, нужно, чтобы демократический мир признал эти выборы демократическими. Также необходимо, чтобы их признали соответствующими всем стандартам демократии в мире.

"Это значит, что надо, чтобы все граждане Украины имели возможность проголосовать, включая наших героев, наших солдат на передовой, включая людей, которые временно покинули страну", — подчеркнул глава ОП.

Напомним, глава партии "Слуга народа" народный депутат Елена Шуляк заявила, что Украина уже сейчас должна начать подготовку законодательной базы к президентским выборам после войны, чтобы они прошли на самом высоком демократическом уровне.