Нападают на скот и пугают людей: волки начали заходить в села, их будут отстреливать

Дикие животные могут распространять бешенство

В западной части Украины дикие животные стали заходить в села. В Винницкой области и на Закарпатье принято решение об отстреле хищников — волков, шакалов и лис.

Как сообщает Telegram-канал "Реальный Хмельницкий", волки начали заходить в села области. В Красиловской громаде хищники загрызли косуль, нападали на коз и пугали селян.

Как рассказал заместитель начальника управления Юго-Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства Виталий Красов сайту "Є", в Хмельницкой области по меньшей мере вдвое увеличилась популяция волков. Весной 2024 года на территории Хмельницкой области был зафиксирован 61 волк. В прошлом году эта цифра была меньше в 2 раза (27 голов).

Охота в условиях военного положения запрещена. Однако охотники предупреждают, что без отстрела ситуация будет ухудшаться, ведь волки активно мигрируют и размножаются.

Тем временем в Винницкой области решение об отстреле хищников принято. Там в течение декабря 2024 и января 2025 будет продолжаться охота на волков, шакалов и лис с целью предупреждения распространения бешенства, сообщили в Государственной экологической инспекции в Винницкой области.

"В Винницкой области наблюдается тревожный рост случаев нападения хищных животных, больных бешенством. В связи с этим Совет обороны Винницкой области 15 октября 2024 года принял решение о проведении охоты на диких мясоедных животных – таких как лисы, волки и шакалы. Цель мер – уменьшение численности этих животных до безопасного уровня и предупреждение распространения опасной инфекционной болезни (бешенства)", — говорится в сообщении.

В Закарпатье также принимаются меры по регулированию численности популяции диких животных. Там будут отстреливать хищных животных с 30 ноября 2024 года по 23 февраля 2025 года.

"Чтобы предотвратить распространение бешенства среди фауны Закарпатья (дикой и домашней), филиалам госпредприятия "Леса Украины" и/или пользователям охотничьих угодий разрешили отстрел хищных и вредных животных: лис, волков, шакалов", — сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав.

Как рассказывал "Телеграф", в Днепре лису видели прямо в центре города. Она гуляла по улице Сечевых Стрельцов.