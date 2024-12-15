Умер знаменитый капитан и тренер "Шахтера"

Не стало известного советского и украинского футболиста

В воскресенье, 15 декабря, ушел из жизни легендарный футболист и тренер донецкого "Шахтера" Алексей Дрозденко. Ему было 83 года…

О смерти легенды Горняков сообщает пресс-служба "Шахтера" в telegram. Дрозденко провел 11 сезонов в составе дончан и выступал на позиции защитника.

"Шахтер" искренне соболезнует родным и близким Алексея Митрофановича Дрозденко в связи с этой тяжелой утратой. Он навсегда вписал свое имя в историю донецкого футбола и остается в сердцах миллионов болельщиков "горняков", — гласит сообщение клуба.

Алексей Дрозденко – воспитанник донбасского футбола, начинал свой спортивный путь в родном городке Чистякове, играл за дубль "горняков", а в 1962 году дебютировал в основе донецкого "Шахтера", провел 165 матчей за команду. Трижды попадал в список 33 лучших игроков УССР. В 1971-1972 годах был капитаном "оранжево-черных".

После завершения карьеры футболиста входил в тренерский штаб дончан (1979–1983, 1989–1994, 1997–1999, 1999–2002), был исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" (октябрь – ноябрь 1999), работал в Детско-юношеской школе и Академии "горняков" (1975–1978, 1984–1988, 2004–2008).

Напомним, в 2024 году умер Михаил Фоменко, бывший футболист "Динамо" и экс-тренер сборной Украины по футболу. В июле 2023 года Фоменко сообщал, что лечится от онкологии.