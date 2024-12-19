Как выбрать запоминающийся подарок: праздничные идеи от редакции "Телеграфа"

В этом списке есть подарки для нее, для него и для всех.

Зимние праздники – это время, когда хочется подарить близким не только вещи, но и тепло, заботу и частичку радости. В непростое для страны время подарок приобретает особое значение: это не просто традиция, а способ поддержать, поощрить и показать, как много для нас значат наши близкие.

Наша команда "Телеграфа" составила подборку лучших идей, которые помогут найти подарок для каждого — от стильных аксессуаров до символических мелочей, создающих уют. Здесь есть варианты для женщин и мужчин, практичные и душевные подарки, а также несколько неожиданных идей.

"Что-то для домашнего уюта"

Тая Билан – журналистка «Телеграфа»

Для кого-то, возможно, мои предпочтения могут показаться скучными, но для меня зимние праздники – это настоящий домашний уют. Я мечтаю о подарках, которые создадут атмосферу тепла и комфорта.

К примеру, керамическая посуда, мягкая постель с нежными рюшиками, большая ароматная свеча от украинского производителя, белая пижама и мягкие бежевые тапочки.

На мой взгляд, в эти сложные времена мы не должны забывать радовать своих близких и себя. Даже маленькие, символические подарки, как знак внимания, будут иметь большое значение и помогут укрепить взаимоотношения.

Подарок-впечатление или путешествие по Украине

Ярослав Жаренов – автор аналитических статей и главный редактор «Телеграфа»

У нас с женой есть традиция дарить друг другу путешествия и эмоции. У нас большая и прекрасная страна, в каждом регионе можно найти что-нибудь интересное. Если хорошо продумать, то путешествие может произвести по-настоящему незабываемые впечатления и помочь перезагрузиться. Этого ныне всем нам очень не хватает.

Термос для пикников, стильный шопер и аутентичные украинские украшения

Анастасия Галата – автор статей «Телеграфа»

Это взрослая жизнь, и практичные подарки я себе делаю сама. А вот на разные "барские прихоти" жалею средств. Так совпало, что у меня есть четкий и конкретный вишлист подарков со ссылками на три страницы, и он наполняется опасно быстро.

К примеру, я хочу термос с ремешком для того, чтобы брать с собой кофе в машину и потом устраивать пикники с видом на реку Днепр (после зимних шин и ремонта тормозов о расходах на термос не хочется вспоминать). Также большой шопер со смешной надписью "Не твой цветочек" для походов в бассейн. Со скучным шопером в бассейн я не пойду.

Отличным подарком на Рождество также для меня является голубой дукач и белые бусы из семи ниток гаулита и латуни от украинского бренда Oksana Boriychuk, набор для создания соломенного паука, гранатовые бусы с птичкой от украинского бренда retro kufer.

Билет домой и обновление техники

Марина Шашкова – политическая журналистка «Телеграфа»

В первую очередь, я мечтаю получить билет домой, в родной Северодонецк. Возможно для кого-то это будет "банальщина", но это самый главный подарок, который я жду.

Если говорить о более приземленных вещах, то я из тех людей, кто никогда не знает, что именно хочет в подарок. Поэтому обычно прошу дарить деньги, а потом уже сама придумываю. Но в период праздников всегда слежу за ценами на технику. Сейчас меня интересует MacBook, пора обновиться. Так что если увижу хорошую цену и найду Санту, то обязательно сброшу ему ссылку!

Подарочный сертификат или адвент-календарь

Ольга Кириллова — журналистка и международная обозревательница «Телеграфа»

Для меня Рождество и Новый Год всегда родственны, поэтому каждый год главное желание и самый ценный подарок — провести эти дни в уюте и любви с родными, особенно в такие сложные времена.

Но праздники — это хороший повод порадовать близких подарками в соответствии с их интересами и предпочтениями. Я к этому вопросу отношусь практически и считаю, что стоит заранее говорить людям, что хотелось бы получить.

Мне всегда нравится идея с сертификатами на покупки в тех или иных магазинах — косметики, ювелирных изделий, техники или каких-то специализированных — вроде магазинов для творчества. Также приятным и нестандартным презентом может быть адвент-календарь: их огромное количество на любой вкус — от традиционных, с наполнением средствами для ухода или парфюмерией, до нестандартных, с природными минералами или коктейлями.

Средства для авто, часы и веселые носки

Игорь Тимофеев – редактор «Телеграфа»

Мужчины обладают особой страстью к своим автомобилям, и поэтому лучшим подарком для них станут сертификаты, связанные с автомобильной сферой. Можно выбрать качественные наборы для чистки и ухода за салоном машины.

Классикой среди подарков всегда были часы – от Casio, имеющих варианты на любой кошелек, до бюджетных, но качественных SKMEI.

А чтобы придать немного игривости и позитива, стоит присмотреться к разноцветным носочкам – они непременно поднимут настроение и добавят ярких красок в повседневную жизнь!

Любые креативные светильники

Дмитрий Филенко – автор статей «Телеграфа»

Английский философ Томас Гоббс писал: "мать родила близнецов: меня и страх". Страх – это чувство, сопровождающее человеческую цивилизацию с самого начала. Но кроме негативного влияния страх это еще и естественный защитный механизм, который становится мощным мотиватором к выживанию.

Так как главный страх этой зимы – остаться в полной темноте из-за российских атак на энергосистему, а выжить необходимо, хотелось бы получить "свет" в подарок на Рождество и зимние праздники! Павербанки, гирлянды из деревьев, мощные фонари, отдельно стоящие бра, торшеры на солнечных батареях, светодиодные ленты всех возможных цветов и оттенков – все пригодится. Даже такой креативный светильник-курица с AliExpress.

Также не откажусь. С одной стороны, есть в этом что-то празднично-символическое, ведь Новый год всегда ассоциируется со светом надежд на лучшее, что теплится в сердцах людей. А с другой стороны, это очень практичные подарки. Так что я хочу света.

Видеоигра и бочка пива

Владимир Недилько – автор статей «Телеграфа»

Для меня хороший подарок – это "Сталкер 2: Сердце Чернобыля". Эта игра не только доставляет удовольствие, но и дает ощущение гордости за украинский продукт. Шутер показывает миру потенциал нашей гейм-индустрии, культурные особенности страны и помогает популяризировать ВСУ.

Вообще-то от родных и близких я всегда рад любым знакам внимания. Я никогда не придавал этому особого значения, но приятно, когда ты что-то даришь и видишь их радость. А вот если бы с неба свалилась бочка пива Budweiser, к примеру, я бы с радостью выпил ее с друзьями после победы.

И, конечно, именно победа в войне будет лучшим подарком для меня. Чтобы не пришлось больше видеть, как моя дочь во время тревоги или отдаленных взрывов с закрытыми глазами и прижатым плюшевым гусем идет спать в ванную.

Возвращение пленных и аксессуары для работы

Ян Доброносов – фотокорреспондент «Телеграфа»

Как человек, постоянно фиксирующий события в Украине, у меня нет какого-то конкретного подарка, о котором мечтаю. Если говорить реалистично, больше всего хотелось бы, чтобы в новогоднем обмене вернулось как можно больше наших пленных. Чтобы праздники прошли в тишине, без обстрелов, а моя дочь получила то, о чем мечтает.

Если говорить о материальных вещах, то даже простой чехол для телефона стал бы приятным подарком. Главное для меня – внимание и забота. А так как моя работа связана с фотографией, аксессуары для камеры также были бы очень полезны.