Ломаченко неожиданно завершил карьеру: каких высот он достиг в боксе

Он неоднократно выиграл чемпионат мира в трех весовых категориях

Известный украинский боксер Василий Ломаченко заявил о завершении своей спортивной карьеры.

Об этом сообщил в соцсети "Х" (бывший "Твиттер") боксерский инсайдер Майкл Бенсон. По его словам, Ломаченко решил повесить перчатки на гвоздь в возрасте 36 лет.

В то же время сам спортсмен ничего не написал на своей странице в Telegram, а его страница в Instagram недоступна для украинцев.

Василий Ломаченко неоднократно выиграл чемпионаты мира в трех весовых категориях от полулегкой до легкой.

Он является двукратным олимпийским чемпионом 2008 и 2012 годов, а также двукратным чемпионом мира 2009 и 2011 годов. Еще он является чемпионом Европы 2008 года, чемпионом мира среди юниоров 2006 года и чемпионом Европы среди кадетов 2004 года.

По версии авторитетного журнала The Ring занимал первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории (2018—2019). В 2016 году он стал лучшим боксером года по версии телеканала HBO, а в 2017 году стал боксером года по версии журнала The Ring, телеканала HBO.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Александр Усик завершил подготовку к реваншу с Тайсоном Фьюри и уже прибыл в Саудовскую Аравию, где 21 декабря состоится бой. В первом поединке Александр раздельным решением судей одолел "Цыганского короля".