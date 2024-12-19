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С какими расстройствами психики и поведения не мобилизуют

Автор
Каролина Терещенко
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Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Люди, которые имеют шизофрению, освобождены от призыва

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан не подлежат призыву, в частности, по состоянию здоровья.

Не мобилизуют мужчин с серьезными расстройствами психики и поведения. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

Признать непригодным к военной службе могут граждан, имеющих:

  • резко выраженные стойкие психические расстройства;
  • расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);
  • шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;
  • невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;
  • резко выражены поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.

Также не мобилизуют с глубокой и тяжелой умственной отсталостью.

Напоминаем, что с некоторыми болезнями нервной системы тоже не берут в армию. Диагнозы, которые могут стать основанием для признания мужчины непригодным к службе:

  • воспалительные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвонковый абсцесс, которые быстро прогрессируют и имеют значительные нарушения функций;
  • прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;
  • эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Также в список входят быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.

Ранее "Телеграф" писал, мобилизуют ли мужчин с больной спиной. Основанием для освобождения от призыва могут стать межпозвонковые грыжи.

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#Мобилизация #Непригоден #Хвороби