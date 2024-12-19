С какими расстройствами психики и поведения не мобилизуют

Люди, которые имеют шизофрению, освобождены от призыва

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан не подлежат призыву, в частности, по состоянию здоровья.

Не мобилизуют мужчин с серьезными расстройствами психики и поведения. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

Признать непригодным к военной службе могут граждан, имеющих:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;

резко выражены поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.

Также не мобилизуют с глубокой и тяжелой умственной отсталостью.

Напоминаем, что с некоторыми болезнями нервной системы тоже не берут в армию. Диагнозы, которые могут стать основанием для признания мужчины непригодным к службе:

воспалительные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвонковый абсцесс, которые быстро прогрессируют и имеют значительные нарушения функций;

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Также в список входят быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.

Ранее "Телеграф" писал, мобилизуют ли мужчин с больной спиной. Основанием для освобождения от призыва могут стать межпозвонковые грыжи.