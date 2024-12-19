С какими расстройствами психики и поведения не мобилизуют
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Люди, которые имеют шизофрению, освобождены от призыва
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан не подлежат призыву, в частности, по состоянию здоровья.
Не мобилизуют мужчин с серьезными расстройствами психики и поведения. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.
Признать непригодным к военной службе могут граждан, имеющих:
- резко выраженные стойкие психические расстройства;
- расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);
- шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;
- невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;
- резко выражены поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.
Также не мобилизуют с глубокой и тяжелой умственной отсталостью.
Напоминаем, что с некоторыми болезнями нервной системы тоже не берут в армию. Диагнозы, которые могут стать основанием для признания мужчины непригодным к службе:
- воспалительные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвонковый абсцесс, которые быстро прогрессируют и имеют значительные нарушения функций;
- прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.
Также в список входят быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.
Ранее "Телеграф" писал, мобилизуют ли мужчин с больной спиной. Основанием для освобождения от призыва могут стать межпозвонковые грыжи.