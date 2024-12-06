Кому нужно пройти ВВК до февраля 2025 года
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Мужчинам дали 9 месяцев, чтобы повторно обследоваться
Военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля 2025 года. Это касается всех граждан, независимо от того, проходили ли они медосмотр до 18 мая 2024 года.
Об этом напомнили в Львовском областном ТЦК и СП. Изменения обусловлены принятием закона №3621-IX, который вступил в силу 4 мая 2024 года.
Закон отменил статус "ограниченно пригодный" и установил новые критерии пригодности к военной службе. Он также определил 9-месячный срок для прохождения повторной медкомиссии по этой категории военнообязанных.
Данные об обновленном статусе автоматически вносятся в электронную систему "Резерв+", подтверждающую актуализацию военно-учетных записей.
В настоящее время актуальными статусами являются:
- пригодный к военной службе;
- пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;
- временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;
- непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;
- полностью непригоден к военной службе.
Напомним, что Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу ВВК. Она должна дать возможность проходить медицинское освидетельствование в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.
Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что больше не нужно обращаться в ТЦК – медосмотр можно пройти в удобном месте. Информация с ЕСОЗ будет автоматически поступать в электронную систему Министерства обороны за считанные минуты.
Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями могут признать временно непригодным. Этот статус временный, и после завершения лечения или выздоровления человека направят на повторную медицинскую комиссию для пересмотра его пригодности к службе.