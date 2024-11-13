С какими болезнями мужчину могут признать временно непригодным

Срок отсрочки зависит от заболевания

Военнообязанные, имеющие медицинские показания, исключающие возможность выполнения военных обязанностей, могут получить статус "временно непригодный". Он предоставляется при наличии определенных заболеваний или после операций.

После периода восстановления гражданин обязан пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) для пересмотра состояния здоровья. Статус предоставляется на период от 6 до 12 месяцев в зависимости от диагноза и необходимого срока реабилитации.

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины, временно непригодными могут быть признаны военнообязанные, имеющие следующие заболевания:

сифилис, гонококковая инфекция, урогенитальный хламидиоз, урогенитальный трихомониаз, урогенитальный микоплазмоз;

кандидоз, кокцидоидоз, бластомикоз, паракокцидоидомикоз, споротрихоз, хромомикоз и феомикотический абсцесс, аспергилез, криптококкоз, зигомикоз, мицетома, дерматофития, онихомикоз;

после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных заболеваний или хирургического лечения;

после хирургического лечения, проведение цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;

после перенесенных острых заболеваний крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний нервной системы или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.

После завершения лечения или выздоровления человек должен пройти повторную медицинскую комиссию, где врачи ВВК оценят состояние его здоровья. Если медицинские показатели будут в пределах нормы, военнообязанного могут признать пригодными к службе.

Напомним, в Украине отменили для военнообязанных статус "ограниченно пригодный". Теперь граждане, имевшие этот статус, обязаны пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе. Пойти на повторную ВВК следует до 5 февраля 2025 года.

Согласно закону, на сегодня установлены следующие категории годности:

"пригодный для военной службы" означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в ВСУ;

"пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях".

"временно непригодные", нуждающиеся в лечении или отпуске;

"непригодные" с пересмотром через 6–12 месяцев;

"непригодны" с исключением из военного учета.

Ранее "Телеграф" писал, может ли временно непригодный мужчина уехать за границу. Военнообязанные, нуждающиеся в хирургическом вмешательстве или находящиеся на реабилитации после операции, могут получить отсрочку на несколько месяцев.