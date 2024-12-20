Активность Солнца снизилась. Когда ждать сильных магнитных бурь снова

В следующие дни не стоит ожидать сильных геомагнитных колебаний

В декабре 2024 года на Земле зафиксировали серию мощных магнитных колебаний. Метеозависимые люди ощутили их влияние на самочувствие и общее состояние здоровья. Ученые предупреждают о новых геомагнитных колебаниях в ближайшее время.

Об этом свидетельствует свежайший прогноз Центра прогнозирования космической погоды NOAA. По данным американских специалистов, последняя неделя 2024 года будет относительно спокойной. С 21 по 31 декабря геомагнитная обстановка будет оставаться стабильной. Индекс геомагнитного возмущения Kp не будет превышать 2 балла из 9 возможных.

Первые четыре дня нового года будут также характеризованы низкой геомагнитной активностью.

Однако 5 января ситуация изменится. Специалисты NOAA прогнозируют усиление солнечной активности. Планетарный индекс Kp составит 4 балла, что соответствует магнитной буре средней мощности. В этот день метеозависимым людям следует быть особенно внимательными к своему здоровью.

6 января геомагнитная активность несколько снизится – до 3 баллов по индексу Kp. Следующие три дня будут спокойны, с минимальными колебаниями магнитного поля Земли.

Новая волна геомагнитных возмущений ожидается 10 января 2025 года. Прогнозируемый индекс Kp составит 4 балла, что снова свидетельствует о магнитной буре средней интенсивности. 11 января активность снизится до 3 баллов.

Ранее "Телеграф" также писал, что северный магнитный полюс Земли "убегает" из Канады в Сибирь. Причины такого смещения пока неясны.