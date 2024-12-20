"Это война". Путин радикально высказался про "русский мир"

Граждане России призывают власти не "церемониться" с Украиной и Западом

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня против так называемого "русского мира" идет война.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Во время встречи с федеральными и региональными чиновниками, Путин заявил, что "русскому миру" объявлена война.

"Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть", — сказал Путин в рамках заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

Российские пользователи интернета не скрывали своих эмоций. Многие из них призвали "стирать с лица Земли" Украину и Запад, другие заявляли, что россияне, якобы, "беспокоятся о мирных".

"Как гром среди ясного неба", "Пора менять статус СВО, похоже сегодня что-то начнется", "Скорее всего, ядерка полетит", "Начинаем или пока нет?", "Неужели очнулся?", "Три года доходило до него!", "США и НАТО подавятся, а Россию не победить!", — так россияне вновь проявили свое истинное лицо после слов Путина.

В то же время один из пользователей написал, что отец его знакомого якобы работает с Путиным.

Ранее "Телеграф" писал, стоит ли бояться Путину стать следующим после ликвидации Кириллова.