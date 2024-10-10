В Раде анонсировали легализацию криптовалюты: что это значит для украинцев

Еще нужно дождаться ответа экспертов МВФ

В Украине планируют легализовать криптовалюту. Это может быть сделано примерно в первой половине 2025 года.

Об этом в интервью ютуб-канала "ASATrепс" рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, Национальный банк Украины уже до конца 2024 года доработает соответствующий законопроект.

"До конца года законопроект разрабатывается вместе с Нацбанком вместе с МВФ. То есть даже не разрабатывается, а дорабатывается тот, который лежит у нас в комитете. Мы будем иметь от экспертов МВФ уже конкретную официальную позицию по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно, первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее налогом соответствующим образом", — сказал нардеп.

В то же время Гетманцев подчеркнул, что льгот на криптовалюту не будет. Зато, по его словам, планируется обычное налогообложение.

"Кстати, я не хотел бы, чтобы были иллюзии насчет каких-то льгот. Льгот на крипту не будет. Будет обычное налогообложение по модели налогообложения операций от ценных бумаг – когда облагается инвестиционная прибыль", – отметил он.

Нардеп также сообщил, что после этого в Украине можно будет рассчитываться криптовалютой. В то же время Гетманцев рассказал, что он сам не использует криптовалюту.

"Считается, что сейчас операции с криптой не облагаются налогом, а на самом деле общий принцип налогообложения — это налогообложение всех операций, всего дохода, который получает физическое и юридическое лицо, за исключением того, что в законе определено как льгота или то, что не является объектом налогообложения", — объяснил Гетманцев.

Как происходит налогообложение операций с ценными бумагами

Согласно законодательству Украины, физические лица должны платить налог с полученного дохода от купли-продажи ценных бумаг. Его еще называют инвестиционной прибылью.

Он рассчитывается путем вычитания из дохода, полученного от продажи ценных бумаг, расходов на их приобретение. Если возникает положительное значение – с него уплачивается налог. Если после такого расчета возникает отрицательное значение, оно считается инвестиционным убытком. Именно инвестиционная прибыль подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №11416-д по увеличению налогов. Нынешнее их повышение не коснется военных.