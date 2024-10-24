Экономист тролит прогноз МВФ об окончании войны в Украине: взрывы ракет видели только в голливудских фильмах

В Фонде работают финансисты, а не военные эксперты

Властям Украины не следует слепо доверять прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), особенно касающимся хода войны с Россией. И хотя в Фонде имеют свое видение ситуации, наше правительство имеет конфиденциальную информацию с поля боя.

Об этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эфиреYouTube-канала Telegraf UA.

— Надо быть очень осторожным по поводу прогнозов Международного валютного фонда. Там сидят не военные эксперты, а финансисты, которые воздушные тревоги и взрывы ракет видели разве что в голливудских фильмах, — говорит экономист. — Их предсказание, что война закончится в сентябре 2024 года, — это не больше, чем предсказание. Они из года в год переносят срок окончания войны на конец периода, чтобы запланировать бюджетные расходы МВФ. И таково их предсказание, что война закончится в IV квартале 2025 года.

По его мнению, у Фонда нет никаких основательных аналитик по поводу ситуации на фронтах, по поводу возможностей РФ пойти на какие-то уступки, поэтому все высказанное им — пока не больше, чем прогнозы…

— Меня довольно серьезно удивила позиция правительства, которое не запланировало на IV квартал с.г. больших расходов на военные нужды, потому что якобы МВФ сказал, что война закончится в сентябре 2024-го. Ну, детский сад, извините, – иронизирует аналитик.

Он подчеркнул, что правительство имеет на руках всю (в том числе тайную) информацию о реальном положении дел на фронтах, поэтому не следует преувеличивать значение прогнозов МВФ.

— Это их видение, их позиция… Я думаю, что на сегодняшний момент Международный валютный фонд, несмотря на всю его аналитичность, не может сказать, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов Америки. Если они не знают, что реально произойдет через 15 или через 16 дней, то как можно говорить, что произойдет [в Украине] через год. Давайте мы не будем очень сильно принимать во внимание, что говорит МВФ. Он пока находит с Украиной консенсус и слава Богу, — подытожил Олег Пендзин.

"Телеграф" писал, что первый заместитель министра финансов Денис Улютин в Верховной Раде заявил: из-за прогнозов западных партнеров, что война должна закончиться к сентябрю 2024 года, в бюджете Украины отсутствовали средства на выплату зарплат и "боевых" военнослужащим ВСУ. Поэтому в государственной смете образовалась "дыра" в 500 миллиардов гривен.