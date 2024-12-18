Украина и Россия готовы к диалогу: что еще сказал представитель Трампа

Теперь Кит Келлог говорит, что война в Украине может прекратиться уже в текущем году

У избранного президента США Дональда Трампа есть возможности добиться завершения войны в Украине уже в этом году, а Киев и Москва готовы начать диалог касательно окончания конфликта.

У Трампа есть "видение" прекращения российско-украинской войны. Об этом будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог заявил в эфире Fox Business.

Отставной генерал-лейтенант поделился мнением, что у Дональда Трампа есть возможности добиться окончания войны в Украине еще в текущем году.

"И Украина, и Российская Федерация готовы к проведению диалога по завершению конфликта", – сказал Келлог.

Он также добавил, что у Дональда Трампа есть свое "видение" прекращения российско-украинской войны.

Стоит отметить, что 13 декабря будущий спецпредставитель США по Украине и России говорил, что война завершится в течение ближайших нескольких месяцев – в 2025 году. Однако теперь, если это не оговорка, он считает, что боевые действия могут прекратиться еще раньше.

Между тем, стало известно, что Кит Келлог собирается посетить Киев. Визит намечен на начало января 2025 года. Сообщалось, что планирование поездки еще продолжается, и маршрут может измениться. В то же время источники издания говорят, что Келлог не планирует посещать Москву во время этой поездки.

Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем разговаривал с Дональдом Трампом во время их последней личной встречи. Речь шла в основном о завершении войны в Украине. "Безусловно, дипломатическое окончание войны сохранит больше жизней и мы хотим этого", — сказал Зеленский.