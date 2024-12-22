Мощная магнитная буря атакует Землю, а на подходе еще один "удар"

Следующая сильная магнитная буря ожидается уже в январе

Земля продолжает содрогаться от мощной магнитной бури, которая активизировалась еще несколько дней назад. Впрочем, уже с начала новой недели геомагнитаня обстановка улучшится.

Об этом свидетельствуют данные сайта Meteoagent. Согласно им 22 декабря станет последним днем мощной магнитной бури. Сегодня её К-индекс (градация мощности) еще будет достигать 5 баллов — мощный геомагнитный шторм. Однако уже с 23 декабря её интенсивность снизится до низкой — 3 балла, а 25 и вовсе упадет до 2.

Следующая сильная магнитная буря ожидается уже в январе (4 числа).

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, которое может продолжаться от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

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