Цены от сотни тысяч гривен: во сколько обойдется жилье в Буковеле на празднование Нового года

Свободных номеров на празднование Нового года в одной из гостиниц уже не осталось

В четверг, 12 декабря, в Буковеле начинается зимний сезон отдыха. Несмотря на войну, в Буковеле традиционно аншлаг, а цены продолжают расти.

Телеграм-каналы обнародовали стоимость гостиниц и условия проживания в отеле. Считали за неделю отдыха на период новогодних праздников.

Стоимость семидневного проживания в Radisson Blu Resort Bukovel на двоих составляет 200 918 грн.

Размещение в Mountain Residence Apartments & Chalet в апартаментах с одной спальней стоит 339 255 грн без скидки или 213 731 грн со скидкой.

Аренда шале также не дешевле гостиниц. К примеру, шале Chalet Adriana обойдется в 350 000 грн за 7 ночей без скидки или 210 000 грн со скидкой.

Шале Villa Olexandr&Matvii стоит 252 000 грн без скидки, или 192 780 грн. со скидкой.

Кроме Буковеля, также популярен курорт Emily Resort во Львовской области, где стоимость отдыха за 7 ночей составляет 377 600 грн. Несмотря на высокие цены, свободных номеров на празднование Нового года у Emily Resort нет.

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоит обед в Буковеле.