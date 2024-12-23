В канун Рождества: чего ждать от погоды в Буковеле и Карпатах

Синоптики рассказали, какой будет погода 24 декабря

Во вторник, 24 декабря, в Буковеле ожидается снежная погода и небольшой мороз. А в Карпатах тем временем снежной сказки в канун Рождества ждать не стоит.

Об этом сообщается на сайте Sinoptik.ua. Согласно прогнозу, температура воздуха не будет опускаться ниже 6 градусов.

Погода в Буковеле

Пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Небольшой снег будет идти весь день, а к вечеру может стать сильнее.

Согласно прогнозу, ночью температура воздуха будет от -5 до — 6 градусов. Утром — от -5 до -4. В обед — от -4 до -3 градусов. А к вечеру ожидается до -3 градусов.

Погода в Карпатах

В Карпатах на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Ночью температура воздуха будет на уровне -1 градуса. Утром ожидается от -1 до 0.

Днем в Карпатах немного потеплеет. Столбики термометров поднимутся от +1 до +2.

Вечером синоптики обещают 0 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой в Украине будет погода на Сочельник, Рождество и Новый год. Синоптики рассказали, стоит ли украинцам ждать настоящих морозов на эти праздники.

Также синоптики рассказали, когда Украину накроют снегопады. Что интересно, пока в одних областях будет снежная погода, в других в это время будут идти ледяные дожди.