На горнолыжном курорте в Карпатах ищут работников без опыта с проживанием

Зарплата может достигать 50 тысяч в месяц

В курортном поселке Славское в Львовской области, куда зимой съезжаются сноубордисты и поклонники горнолыжного спорта, требуются работники с опытом или без такового.

Есть условия для проживания. Соответствующая вакансия опубликована на популярном сайте поиска работы и подбора персонала.

Речь идет о работе монолитчиком – человеком, выполняющим работы, связанные с железобетонными конструкциями, например, армирование, монтаж опалубки, бетонирование.

Отмечается, что претенденты могут не иметь соответствующего опыта – достаточно желания учиться и зарабатывать. Зарплата считается от выработки. В объявлении указано, что она составляет от 35 до 50 тысяч в месяц.

Также в описании вакансии говорится, что есть условия для проживания и доставка с работы домой. Рабочий график – с 8 утра до 5 вечера. В объявлении не указано количество выходных в неделю.

Ранее мы сообщали, что украинцев приглашают на работу на горнолыжном курорте Буковель. В частности, ищут кассира, которому готовы платить 28 000 — 30 000 гривен.

Также мы писали, что ищут продавца в магазин продовольственных товаров в Буковеле, обещают зарплату от 15 до 35 тысяч гривен в месяц.