Не только после операций. С какими болезнями дают отсрочку от мобилизации (список)

Временно непригодные граждане должны проходить повторную ВВК

Военнообязанные граждане, которые по состоянию здоровья временно не могут выполнять военные обязанности, имеют право получить статус "временно непригодный". Такой статус предоставляется по определенным медицинским показаниям, в частности, в случае серьезных заболеваний или после перенесенных операций.

"Телеграф" рассказывает, с какими заболеваниями дают отсрочку от мобилизации. Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины, временно непригодными могут быть признаны военнообязанные, имеющие следующие болезни:

сифилис, гонококковая инфекция, урогенитальный хламидиоз, урогенитальный трихомониаз, урогенитальный микоплазмоз;

кандидоз, кокцидоидоз, бластомикоз, паракокцидоидомикоз, споротрихоз, хромомикоз и феомикотический абсцесс, аспергилез, криптококкоз, зигомикоз, мицетома, дерматофития, онихомикоз;

после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных заболеваний или хирургического лечения;

после хирургического лечения, проведение цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;

после перенесенных острых заболеваний крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний нервной системы или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.

Статус "временно непригодный" дают на срок от 6 до 12 месяцев в зависимости от диагноза и длительности требуемой реабилитации . После этого гражданин обязан пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) для определения дальнейшей пригодности к службе.

Напомним, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются некоторые болезни органов дыхания, а именно:

стеноз гортани;

парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;

тяжелая форма спастической дисфонии;

хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие заболевания органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс).

Кроме того, если у мужчины тяжелая персистирующая бронхиальная астма, он не подлежит мобилизации. Но в случае болезни с незначительными нарушениями функций гражданина могут призвать на службу.

Ранее "Телеграф" писал, мобилизуют ли мужчин с больной кожей. В некоторых случаях кожные заболевания могут быть основанием для временной непригодности к службе.