В Украине запустят проект возвращения беженцев из-за границы: когда он заработает

Сначала он будет работать между Украиной и Германией

В начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Им будет заниматься министерство национального единства, которое возглавляет Алексей Чернышев.

Об этом рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме. По его словам, сначала это новшество заработает между Украиной и Германией. Он подчеркнул, что цель проекта, среди прочего, и возвращение рабочих рук в оборонную промышленность.

"Мы работаем над программой возвращения украинцев в оборонную промышленность Украины. Также будет пилотный проект для Украины и Германии под руководством нового министерства (национального единства — ред.) и он начнется в начале следующего года", — рассказал Камышин.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также выразил надежду, что украинцы, которые в результате войны вынуждены были уехать в Германию, будут возвращаться домой, пишет Welt. Премьер отметил, что это — приоритет правительства.

"Всем украинским беженцам рады в Украине, во время или после этой войны, мы ждем этих людей… Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и находить решения, как мы можем вернуть всех украинцев как можно скорее", – сказал он.

Между тем, как писал Телеграф, президент Государственного ведомства по делам беженцев Марк Зайберт сообщил, что большинство украинских беженцев в Германии передумали возвращаться на родину и решили обустраиваться в ФРГ. За год процент тех, кто хотел вернуться в Украину, уменьшился, сейчас остаться в Германии намерены 65% украинцев.