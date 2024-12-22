Стоимостью почти 7 миллионов долларов: как выглядит имение экс-премьер-министра Украины Лазаренко и что о нем известно

Экс-чиновник вложил в имение огромные средства

Павел Лазаренко в 90-е годы занимал должность премьер-министра Украины. Он запомнился тем, что захватил газовый рынок в нашей стране, став монополистом. Это привело к гигантскому ущербу государству, и впоследствии правоохранители возбудили против него уголовное дело. Однако чиновник сбежал в США.

"Телеграф" покажет, где проживал украинский политик в США, и что потом произошло с этим поместьем.

Дом Павла Лазаренко в США

Павел Лазаренко приобрел особняк в пригороде Новато, что в штате Калифорния. Стоимость имения составляла 6 миллионов 745 тысяч долларов. Он приобрел особняк за средства, которые перевел из Швейцарии на острова Багами и Антигуа. В суде определили такую ​​транзакцию как "отмывание средств", поэтому Лазаренко и признали виновным в 2006 году. Это был один из 8 эпизодов, на основе которого политика приговорили к 9 годам лишения свободы.

Имение Лазаренко было расположено напротив Сан-Франциско, на улице Obertz Lane, дом номер 100. Интересно, что на этой улице не было больше домов, кроме имения украинского чиновника. Журналистам удалось выяснить, что раньше дом арендовал известный голливудский актер Эдди Мерфи.

Особняк Лазаренко расположен так, что прохожие его не смогут рассмотреть. Однако известно, что там есть 9 спален, 11 ванных комнат, залы с люстрами, теннисный корт и несколько бассейнов. Дом был построен в 1991 году. По состоянию на 2012 год его стоимость оценивалась в 7 миллионов долларов. Территория особняка окружена забором с колючей проволокой и табличкой "частная собственность". Также там есть 2 вертолетные площадки.

Политик приобрел это здание летом 1998 года. Он прислал средства из своей оффшорной компании Lady Lake на счет фирмы Dugsbery, которой владел подельник Лазаренко — Петр Кириченко. После этого он приобрел это жилье.

Незадолго до переезда в доме сделали ремонт за 700-750 тысяч долларов. Также компания Лазаренко приобрела два автомобиля — "Mercedes" S 500 за 90 тысяч долларов и Range Rover. Позже приобретение роскошного особняка стало пунктом обвинения политика в "отмывании средств", за которое его приговорили к 9 годам тюремного заключения.

В 2014 году особняк Лазаренко был продан за 5 миллионов долларов. Впрочем, кто стал новым владельцем роскошного имения, остается тайной.

За последние годы о Павле Лазаренко почти ничего неизвестно. Поговаривали, что он стремится получить политическое убежище в США. Экс-чиновник рассказывал, что он нигде не работает, поэтому не имеет дохода.

По состоянию на 2016 год Лазаренко вместе с женой и 3 детьми живет недалеко от Сан-Франциско. Дом, в котором проживает семья, оценивают в пределах 1,8 миллиона долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о заброшенной резиденции третьего президента Украины Виктора Ющенко. Сейчас территория выглядит заброшенной.