Действительно ли Украина обсуждает с ЕС давление на беженцев: в МИД объяснили резонансную статью El Pais

Правительство Украины пытается создать позитивную мотивацию

В Министерстве иностранных дел опровергли информацию испанского издания El Pais о попытках Украины вернуть беженцев из ЕС. СМИ утверждает, что Киев якобы требует прекращения помощи беженцам и предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста.

Спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X подчеркнул, что некоторые утверждения в этой статье некорректны. По его словам, украинское правительство не ведет переговоры о сокращении помощи гражданам Украины в ЕС.

Кроме того, Тихий отметил, что мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам согласно действующему законодательству. В то же время он подчеркнул, что правительство Украины стремится создать позитивную мотивацию, а не препятствия, для стимулирования добровольного возвращения наших граждан.

Что известно о статье El Pais

В своем материале под названием "Украина требует возвращения до 10 миллионов, сбежавших от российской войны беженцев и эмигрантов" издание утверждает, что правительство Украины якобы рассматривает "радикальные меры" для возвращения граждан, выехавших из страны. В статье эти шаги называют частью политики стимулирования возвращения украинцев домой.

Напомним, советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин рассказал, что в начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Им будет заниматься Министерство национального единства, которое возглавляет Алексей Чернышев.