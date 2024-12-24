Украина активно переходит на ракету "Трембита", которая может легко обходить российское ПВО (видео)

В ВСУ надеются наладить серийное производство тысяч таких ракет к концу 2025 года

Украина активно переходит на ракету-дрон "Пекло", "Паляницу" и "Трембиту", которая будет способна долететь до Москвы. Ее разработкой занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и их коллеги из общественной организации "Відсіч".

Об этом заявил авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире "Киев 24". Именно "Трембита" должна стать настоящим "кошмаром" для ПВО врага.

Базовый образец ракеты имеет дальность полета 200 километров и способен поражать цели на глубине 140 километров. В то же время в разработке находится более крупная и мощная модель, которая может долететь до Москвы.

По словам Романова, "Трембита" сможет легче и быстрее преодолевать вражескую систему ПВО. Стоит отметить, что ее изначально и планировали применять для истощения средств ПВО противника.

"Сейчас мы переходим на "Паляницу", на "Пекло", "Трембиты", потому что они имеют реактивные двигатели, соответственно скорость их составляет 400-600 км в час. Именно это позволит им легче преодолевать вражескую ПВО", — подчеркнул эксперт.

Характеристики ракеты "Трембита":

Снаряженный вес: 100 кг;

Вес боевой части: 20 кг;

Дальность поражения: более 140 км;

Скорость: более 400 км/ч;

Максимальная высота полета: 2000 м;

Минимальная высота полета: 30 м;

Двигатель: 30 л.

Запускать ракету можно с пневмокатапульты, а так же при помощи твердотопливного ускорителя.

В Силах обороны Украины выразили надежду, что к 2025 году будет налажено серийное производство 3000 таких ракет. Тем временем журналисты отмечают, что двигатель "Трембіти" представляет собой современную модификацию импульсного реактивного двигателя стоимостью 200 долларов. Впервые подобный двигатель был использован при создании немецких самолетов-снарядов "Фау-1" в конце Второй мировой войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео о новой украинской дальнобойной ракете-дроне "Паляниця". Это оружие уже успешно поразило цели на территории врага.