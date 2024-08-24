Оружие нового класса: Украина впервые успешно применила отечественную ракету-дрон "Паляниця"

Коде слово стало оружием

Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляниця". Это оружие отечественного производства успешно поразило врага.

Об этом во время торжеств по случаю Дня Независимости сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня произошло первое и успешное применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия, украинской ракеты-дрона "Паляниця". Это новый наш метод возмездия агрессору ", — заявил глава государства в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что враг был поражен. Он поблагодарил разработчиков, производителей и украинских воинов.

"Знаем, что России будет очень сложно даже сказать, что именно прилетело, сложно противодействовать, но очень легко понять, за что", — добавил президент.

Заметим, что президент не объяснил, о чем именно речь, однако, вероятно, речь идет о ночной атаке на город Острогожск Воронежской области, где находится учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы министерства обороны РФ.

Напомним, в своем торжественном обращении ко Дню Независимости Зеленский подчеркнул, что наш народ всегда возвращает долги и даже с процентами. Поэтому всякий, кто несет зло на нашу землю, будет собирать его плоды на своей территории. И это не месть или злорадство, а бумеранг для зла. Глава нашего государства назвал Россию "террористической организацией номер один в мире", а Украину — независимым европейским государством.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский подписал закон "о запрете УПЦ МП" в День Независимости.