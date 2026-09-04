Вода в Киеве дорожает вдвое: кому это может быть выгодно и при чем здесь Левочкин

В истории фигурируют известные бизнесмены

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Повышение тарифов на водоснабжение в столице, которое поддержал Киевский городской совет, может принести выгоду вполне конкрентным лицам. Пока киевляне будут вытряхивать карманы, чтобы оплатить счет за этот вид коммунальных услуг, кто-то может заработать на новых ценах.

Об этом говорится в Telegram-канале Bond News, связываемом с Facebook-аккаунтом расследователя Владимира Бондаренко.

Кто может зарабатывать на повышении

Как говорится в посте, главным акционером "Киевводоканала" является "Киевэнергохолдинг", которым частично владеет британская фирма Андрея Винграновского — Artio Global Investors.

Британская фирма Андрея Винграновского - Artio Global Investors. Скриншот: ind-and-update.company

Согласно информации из открытых источников, "Киевэнергохолдинг" владеет крупнейшим пакетом акций "Киевводоканала" — 67%. Также значительная часть компании принадлежит городу.

"Киевэнергохолдинг" владеет крупнейшим пакетом акций "Киевводоканала" — 67%. Скриншот: opendatabot

В то же время 61% компании "Киевэнергохолдинг" принадлежит киевской общине, 25% — Artio Global Investors, а еще 14% — кипрской фирме Densec. Благодаря компании, эти структуры могли участвовать в управлении главными столичными предприятиями, такими как "Киевгаз" и "Киевводоканал".

Структура собственности "Киевэнергохолдинг"

Справка: Андрей Николаевич Винграновский — украинский бизнесмен, родился 31 июля 1963 года в Киеве. Муж сестры Сергея Левочкина, который в прошлом возглавлял Администрацию президента-беглеца Виктора Януковича. Руководит "Киевгазом". Его отец — украинский поэт, писатель, режиссер и актер Николай Винграновский.

Андрей Винграновский и Юлия Левочкина (сестра экс-главы Администрации Януковича Сергея Левочкина) / Фото: kyivvlada

Винграновский также возглавляет "Киевгаз". По имеющейся информации, на этой должности он находится уже пятый год.

Винграновский возглавляет "Киевгаз". Скриншот: opendatabot

При этом Винграновский фактически продолжает руководить компанией, находясь за пределами Украины, в том числе недалеко от Монако.

Еще в далеком 2016 года, в то время нардеп, Сергей Лещенко сообщал, что вилла Сергея Левочкина расположена по адресу бульвар Шарля де Голля (Boulevard du Général de Gaulle), дом 56, в городе Сен-Жан-Кап-Ферра (Франция. Расстояние до Монако — 9 км). Имение удалось идентифицировать благодаря фотографиям его дочери Елены, которые она постила в Instagram еще в 2014 году.

Вилла Сергея Левочкина в Сен-Жан-Кап-Ферре. Фото УП

Имение Левочкина расположен на пяти земельных участках, объединенных одним почтовым адресом. Недвижимость была оформлена на датскую компанию Glorietta Investments I APS через цепочку подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра в качестве номинальных директоров.

Справка: Сергей Левочкин — экс-нардеп и глава Администрации президента Виктора Януковича. Был одним из руководителей запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Левочкина также считали одним из наиболее влиятельных представителей политического окружения Януковича. Накануне полномасштабного вторжения России в Украину, Сергей Левочкин покинул страну. Вскоре появились сведения, что он ненадолго вернулся, а затем вновь выехал за границу. Уже через несколько дней его заметили на футбольном матче в Польше — об этом сообщалось в расследовании журналистского проекта "Схемы". А весной 2023 года СМИ выяснили, что экс-нардеп Левочкин вместе с Григорием Суркисом находились в Ницце (Франция). Журналисты сообщили, что они летали в Вену, где, предположительно, встречались с олигархом Дмитрием Фирташем.

Сергей Левочкин

Таким образом, новые тарифы на воду в Киев могут вызывать вопросы — были ли на это лишь экономические причины, или же связи некоторых людей с этой структурой также влияют.

Повышение тарифов в Киеве

Киевсовет поддержал повышение тарифа на централизованное водоснабжение и водоотведение до 63,79 грн за кубометр. Решение аргументируют ростом расходов предприятий на электроэнергию, топливо и реагенты.

"Отрасль водоснабжения оказалась фактически на грани выживания. Вводить экономически обоснованные тарифы для населения мы не будем. Но тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо, на реагенты — не может оставаться на прежнем уровне", — написал Кличко.

Цена до повышения тарифа:

централизованное водоснабжение — 16,164 грн/куб. м;

централизованное водоотведение — 14,220 грн/куб. м;

вместе — 30,38 грн/куб. м.

Тариф на воду в Киеве. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Отметим, Кличко и Левочкин связаны политическими контактами и договоренностями, также Кличко критиковали в СМИ за кадровые назначения людей, связанных с Левочкиным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одной из областей будут платить за воду по тарифам Швейцарии.