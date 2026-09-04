Бывшую журналистку "Телеграфа" осудили "за шпионаж" в оккупированном Мелитополе

Оккупанты продолжают воевать с гражданскими украинцами, похищая их и ломая им жизнь

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Россияне приговорили бывшую журналистку издания "Телеграф" Ирину Левченко к 15 годам лишения свободы. Самопровозглашенные оккупационные власти Мелитополя обвинили пленную женщину в шпионаже.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов.

По словам журналиста, так называемый "приговор" за якобы передачу информации о расположении и перемещении оккупационных войск на подконтрольную Украине территорию женщина получила вчера, 3 сентября.

"Конечно, это все тотальная ложь. Иначе почему расследование длилось аж 3,5 года? Зачем ее возили то в Крым, то в Донецк, то просто теряли? Приговор Ирина встретила с улыбкой. Ведь очевидно, что это фарс, не имеющий ничего общего с правосудием", — написал Ярослав Жаренов.

Также он опубликовал фотографию бывшей коллеги из зала суда.

Женщина встретила этот "приговор" с улыбкой

"Телеграф" обращается в Национальный союз журналистов Украины с просьбой обратиться в международные организации по поводу незаконного осуждения Ирины Левченко.

Напомним, 6 мая 2023 года ФСБ похитили Ирину Левченко и ее мужа прямо с улицы в оккупированном Мелитополе. До полномасштабного вторжения россиян Ирина сотрудничала с "Телеграфом", освещая острые социальные темы.

Впрочем, на момент оккупации ее родного города женщина уже вышла на пенсию и не занималась никакой трудовой деятельностью, а также имела проблемы со здоровьем. Долгое время после похищения родные не знали, где удерживают супругов и в каком они состоянии.

Самопровозглашенные власти отказывались предоставлять хоть какую-то информацию об их местонахождении.

До похищения супруги имели многочисленные проблемы со здоровьем

Мужчину Ирины выпустили из плена только через год, а сама она осталась в руках ФСБ. Первое письмо от нее родственники получили в июле 2025 года.

Тогда стало известно, что она содержится в Донецком СИЗО, но планируется ее перевод в Симферополь на суд. На тот момент было неизвестно, по какой статье ее будут судить.

Последний раз женщина выходила на связь в июне 2026 года. В письме она поздравила бывших коллег с Днем журналиста и даже пошутила:

"6 июня у нас профессиональный праздник журналистов. Передайте мои поздравления коллегам от моего имени, пожалуйста. А еще скажите им, что я нахожусь в длительной творческой заграничной командировке, изучаю быт и обычаи аборигенов и "понаехавших" :) ", — писала журналистка.

Письмо из СИЗО

К тому времени уже стало известно, что оккупанты пытаются инкриминировать украинке "шпионаж" и "терроризм". Как видим, для фабрикования этого дела и вынесения "приговора" бутафорским судом им понадобилось более 3 лет.

Экс-главред "Телеграфа", успевший поработать с Ириной до плена, Ярослав Жаренов ранее отмечал, что было множество попыток вытащить ее из неволи. Однако обмен гражданских пленных — очень сложный процесс, к сожалению, почти не движущийся.

Теперь остается надеяться только на обмен

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько украинцев в 2025 году находилось в российском плену, или пропали без вести: названа очень печальная цифра.