Проект уже на столе? Правда ли, что Рада планирует снизить мобилизационный возраст до 18 лет

Якобы воинские части готовятся к прибытию новобранцев

Представитель 17-й Полтавской бригады Сергей Лунич заявил, что проект закона о снижении мобилизационного возраста с 25 до 18 лет якобы уже лежит в Верховной Раде. По его словам, бригада готовится к большому пополнению.

Об этом написало интернет-издание "Полтавщина". По словам Сергея Лунича, большинство новобранцев, которые присоединятся к бригаде, — это ребята примерно 20 лет.

Также он рассказал, что военные части якобы уже получили задачу подготовиться к прибытию новых мобилизованных, чтобы "те, не теряя времени, приступили к боевым тренировкам".

В то же время пресс-служба 17 Бригады Национальной гвардии Украины опровергла распространяемую в СМИ информацию относительно представителя бригады Сергея Лунича. В сообщении говорится, что Лунич не является членом командования бригады и не имеет полномочий комментировать законопроекты или изменения в них.

Согласно заявлению пресс-службы, должностные обязанности Лунича не предусматривают доступа к информации о законодательных инициативах или их статусе. Более того, у него нет возможности прогнозировать одобрение каких-либо законопроектов.

Представители бригады призвали СМИ воздержаться от распространения этой ложной информации, поскольку она не соответствует действительности.

В Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и разведки заявили, что никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет "ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете не было и нет". Также в сообщении подчеркнули, что информация, распространенная СМИ, это не правда.

Также народный депутат Украины Алексей Гончаренко опроверг информацию о законопроекте о мобилизации с 18 лет.

"Никакого законопроекта о снижении мобилизационного возраста нет в Раде", — подчеркнул он.

Отметим, что издание, опубликовавшее информацию из слов Лунича, удалило новость.

Удаленная публикация

Напоминаем, что в Верховной Раде отсутствуют законопроекты о снижении мобилизационного возраста, о чем сообщил народный депутат Федор Вениславский. Он также опроверг информацию о возможной принудительной мобилизации женщин.

Украинские командиры подтверждают нехватку личного состава в подразделениях. В то же время они подчеркивают важность должной подготовки мобилизованных военных.

Ранее "Телеграф" писал, в каких областях и почему мобилизуют больше всего. В ТЦК рассказали, что мужчин до 45 лет преимущественно направляют в штурмовые подразделения.