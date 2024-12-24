Украинцам продлят бронирование от мобилизации: кому и на сколько

Продление пройдет автоматически

В Украине продлят действующие бронирования от мобилизации на один месяц. Однако конечный срок не будет превышать 28 февраля 2025 года.

Причиной такого решения стала масштабная кибератака на государственные реестры. Об этом информирует пресс-служба Министерства экономики.

"Это касается бронирований, действующих по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставленных в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года. Решение связано с временной приостановкой работы госреестров через кибератаку", — говорится в сообщении.

Таким образом, если срок действия бронирования завершался 20 декабря 2024 года, то оно автоматически продлится до 20 января 2025 года. Если же оно завершилось до 19 декабря, то продлить его можно будет лишь после восстановления работы реестров.

Продление коснется бронирований, которые были выданы Министерством экономики или через портал "Дия". Считается, что это упростит процедуру бронирований людей, которые работают в критически-важных отраслях или обеспечивает экономическую стабильность Украины.

"Это решение позволяет военнообязанным с действующим бронированием сохранить его без лишних процедур. Мы обеспечиваем прозрачность и удобство в этих процессах, что важно в военное время", — сказал заместитель главы Минэкономики Виталий Киндратов.

Напомним, 19 декабря в Министерстве юстиции заявили о масштабной атаке российских хакеров на учреждение. Под ударом оказалось большое количество важных государственных реестров. Кроме того, в приложении "Дия" были недоступны более 20 цифровых услуг, предоставляемых государством.