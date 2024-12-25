Когда украинцам вернут свет после массированной атаки: нардеп порадовал прогнозом

Украинцы встретят Рождество со светом, несмотря на обратные планы россиян

Повреждения в энергетике после обстрела, который россияне совершили по Украине в Рождество, не критичны, даже несмотря на то, что есть попадания по объектам. Уже в ближайшее время свет вернут в регионы, где не было прилетов.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Новини.Live. По его словам, украинцы встретят Рождество со светом, несмотря на обратные планы россиян.

"Также энергетика вернется в считанные часы к тем потребителям, которым включали аварийные отключения", — сказал Нагорняк.

Говоря об атаке Харькова нардеп подчеркнул, что город был хорошо подготовлен и там используют резервные источники питания для восстановления тепла и электричества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в связи с обстрелами 25 декабря в ряде областей Украины были введены графики отключения света. Это было сделано по команде "Укрэнерго". Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал обстрел на Рождество. По его словам, враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.