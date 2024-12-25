Коли українцям повернуть світло після масованої атаки: нардеп порадував прогнозом

Українці зустрінуть Різдво зі світлом, незважаючи на зворотні плани росіян

Пошкодження в енергетиці після обстрілу, який росіяни вчинили по Україні на Різдво, не є критичними, навіть попри те, що є влучення по об’єктах. Вже найближчим часом світло повернуть до регіонів, де не було прильотів.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Новини Live. За його словами, українці зустрінуть Різдво зі світлом, попри зворотні плани росіян.

"Також енергетика повернеться за лічені години до тих споживачів, яким включали аварійні відключення", - сказав Нагорняк.

Говорячи про атаку Харкова, нардеп підкреслив, що місто було добре підготовлене і там використовують резервні джерела харчування для відновлення тепла та електрики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у зв’язку з обстрілами 25 грудня в низці областей України було запроваджено графіки відключення світла. Це було зроблено за командою "Укренерго". Міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував обстріл на Різдво. За його словами, ворог знову масово атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідних заходів обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.