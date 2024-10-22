Самолеты "Новой почты" смогут залетать в Украину? Что на самом деле известно о решении

Впервые "Новая почта" совершила полет на собственном самолете под украинским флагом в сентябре 2024 года

Дочерняя компания "Новой почты" Supernova Airlines получила разрешение на выполнение чартерных рейсов внутри стран Европейского союза. Сейчас идет финальная подготовка к запуску полетов.

При этом в компании подчеркнули, что речь идет исключительно о выдаче разрешения на чартерные рейсы внутри ЕС. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале "Новой почты".

"У нас невероятная новость! Наша авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение на чартерные рейсы внутри ЕС. Теперь имеем разрешение от Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза на осуществление коммерческих рейсов в небе Европы", — говорится в сообщении.

Так, "Новая почта" получила разрешение на выполнение чартерных рейсов внутри стран Европейского союза. Это позволит более эффективно обслуживать клиентов, быстрее доставлять посылки и соединять европейские рынки с США и Китаем.

При этом в компании напомнили о том, что небо над Украиной закрыто и поэтому ни о каких полетах в нашем пространстве речь не идет.

"Supernova Airlines стратегически нацелена на дальнемагистральные рейсы из США в Европу и из Китая в Европу", — подчеркнули в компании.

"Новая почта" 1 октября 2021 года основала авиакомпанию Supernova Airlines для международных перевозок "Новая почта Глобал". Уже 6 января 2023 года перевозчик получил необходимый сертификат эксплуатанта, который дает ему право на полеты во время полномасштабной войны.

В мае 2023 года компания осуществила свой первый авиарейс по маршруту "Рига — Жешув — Рига" на самолете ATR 72.

18 сентября 2024 года состоялся первый рейс на собственном Boeing 737-800SF под флагом Украины

Напомним, один из наибольших почтовых операторов Украины "Новая почта" еще при первых блекаутах в 2022 году начал оборудовать свои отделения генераторами и бесперебойным интернетом, чтобы клиенты могли отправлять и получать посылки вне зависимости от наличия электроэнергии в районе.

Более того, в отделениях организовали маленькие "Пункти незламності", чтобы все желающие могли подзарядить телефоны и воспользоваться Wi-Fi.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "Новая почта" повысила тарифы с 1 октября. Изменения затронут отправку посылок, документов и грузов. В среднем тарифы вырастут на 10 гривен, и составят