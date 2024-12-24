Накануне Рождества "Новая почта" побила рекорд по отправке посылок: цифра действительно впечатляет

В Украине несмотря ни на что продолжает работать и развиваться бизнес

Один из крупнейших почтовых операторов Украины "Новая почта" на днях побила новый рекорд — за один день приняла к отправке невероятные два миллиона двести тысяч посылок. Это говорит о том, что бизнес в нашей стране продолжает работать и поддерживать экономику Украины.

Об этом рассказал в Фейсбук украинский предприниматель, соучредитель компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк. Его пост собрал огромное количество лайков.

"Этот рекорд принадлежит не только нам — это рекорд всех, кто воспользовался нашими услугами. В наибольшей степени это рекорд и заслуга тех предпринимателей, чьи товары мы доставили и чьи компании продолжают работать и развиваться. Несмотря на постоянные ракетные обстрелы, несмотря на ухудшение условий ведения бизнеса, несмотря на поднятие налогов и рост регуляторного давления", — написал Поперешнюк.

Это говорит о том, что бизнес в Украине продолжает не просто работать, но и успешно развиваться. Благодаря этому образуется своеобразная "синергия бизнесов"- поставщиков услуг, производителей, покупателей. Таким образом поддерживается экономика нашей страны даже в самые сложные времена.

"И наконец, это рекорд украинцев. Людей, которые в страшные времена и несмотря на жуткую войну до сих пор верят в чудо праздника и шлют подарки своим родным и близким. И мы всегда будем способствовать этому!", — говорится в сообщении.

Напомним, дочерняя компания "Новой почты" Supernova Airlines получила разрешение на выполнение чартерных рейсов внутри стран Европейского союза. Сейчас идет финальная подготовка к запуску полетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Meest Почта попала в скандал из-за посылки журналистки. В компании поспешили отреагировать.