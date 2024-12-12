"Куда-то исчезла по дороге": Meest Почта попала в скандал из-за посылки журналистки

В компании уже отреагировали

Украинская журналистка Мария Бунякина пожаловалась на почтового оператора Meest Почта. Она утверждает, что там потеряли ее посылку.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook. По словам журналистки, о том, что посылку потеряли, она узнала сама.

"Боже, дай мне ума больше никогда не пользоваться Meest Почта. Уже не впервые разочаровываюсь, но каждый раз даю шанс, на этот раз был последний. Потому что пока я время от времени читаю гневные комменты о НП или Укрпочте, я ими восхищаюсь, если сравнивать с работой Meest", – написала Бунякина.

Она сообщила, что прошло полторы недели с момента, когда оператор потерял ее посылку. Журналистка подчеркнула, что об этом ей никто не сообщил.

"Я заметила сама, когда поняла, что день за днем уведомление о доставке не приходит, а посылка якобы неделю хранится в сортировочном центре. Как нормальный человек, понимающий, что всякое бывает, я им позвонила (молчу о том, сколько висела на линии), пожалуй не одна я такая "довольная" сервисом). И, о чудо, они заметили, что посылка куда-то исчезла по дороге в отделение. Курьер якобы вез, но почему-то не довез. При том, что вместе с потерянной была еще одна посылка, которая доехала", — отметила Бунякина.

Она сообщила, что в компании ей пообещали найти и сообщить, где находится посылка в течение 4 дней. Однако, по словам журналистки, в четверг, 12 декабря, истекает этот срок, но ей так ничего и не сообщили.

"Снова звоню и пишу. Снова ожидаю линии под музыку, которая должна успокаивать, а потом слышу: "Пока у нас нет информации о вашей посылке, очень загружены, оформляйте рекламацию, ждите 7 дней, сообщение со ссылкой вам сбросила". Серьезно? 7 дней, чтобы что? Чтобы вы там разгрузились немного? Так новый год, куча посылок, 7 дней не помогут, говорите сразу "свяжемся с вами в следующем году… возможно". Я заказала товар на немалую сумму, продавец товара добросовестно проделал свою работу, отправив его. А с вами что не так, Meest? И это я еще не дошла до 9-го круга ада по возвращению средств с последней надеждой, что они раздупятся и найдут мою посылку, которая мне целиком и полностью нужна", – написала Бунякина.

Следует отметить, что в комментариях под ее сообщением ответила представительница компании. Она извинялась за причиненные неудобства и предложила уточнить номер декларации.

Напомним, в Украине правоохранителям могут разрешить открывать посылки граждан без их разрешения. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.