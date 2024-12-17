Поспешите отправить подарки: как "Укрпочта" и "Новая почта" будут работать на праздники

Почтовые компании призвали клиентов заранее планировать отправку и получение посылок

Крупнейшие почтовые операторы Украины сменили график работы на новогодние праздники. 1 января 2025 года "Укрпочта" и "Новая почта" не будут обслуживать клиентов.

В праздничный день не будут работать ни отделения, ни курьеры, а загрузка посылок в почтоматы будет приостановлена. Об этом сообщили пресс-службы "Укрпочты" и "Новой почты", передает ТСН.

Оба оператора внесли изменения в график работы в конце декабря. Отделения "Укрпочты" будут работать по сокращенному графику до 17:00 24 и 31 декабря. На Рождество, 25 декабря, учреждение будет обслуживать клиентов по стандартному расписанию.

"Новая почта" также обнародовала праздничный график работы. Отделения компании 25 декабря будут работать в привычном режиме. 31 декабря обслуживание клиентов будет продолжаться до 17:00, но время работы может отличаться в зависимости от конкретного отделения. Клиенты смогут забрать ранее загруженные посылки из почтоматов даже в праздничные дни.

Почтовые компании призвали клиентов заблаговременно планировать отправку и получение посылок с учетом праздничного графика работы. Обычный режим работы отделений обоих операторов возобновится 2 января 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Meest Почта вскочила в скандал из-за посылки журналистки. В компании уже отреагировали.