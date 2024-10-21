Россияне снова атаковали Кривой Рог: целью врага стал важный объект

Пострадали люди

В воскресенье, 20 октября, войска России обстреляли Кривой Рог баллистической ракетой. Под прицел врага попал объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул на своей странице в Телеграмм. По его словам, пострадал район очень плотной высотки.

"Очень много повреждений в домах и объектах бизнеса. На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы. Штаб помощи людям разворачиваем перед ДК "Центральный", ул. Романа Шухевича 19. Строительные материалы уже отгружаются из материального резерва", — рассказал он.

Около 1:15 (21 октября) Вилкул сообщил, что известно о трех пострадавших. Двое были госпитализированы в больницу, у них состояние средней тяжести, а жизни ничего не угрожает.

В тот же вечер глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Телеграмме, что есть повреждение гражданской инфраструктуры. "Детали уточняем", — добавил он.

Прежде Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления. А через минуту — о скоростной цели через Херсонщину курсом на Кривой Рог.

Ранее "Телеграф" писал, что в воскресенье, 20 октября, в Одессе раздались взрывы. Вероятно, работали силы противовоздушной обороны.