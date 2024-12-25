Рубашка за 180 тысяч гривен: фотосессия Порошенко возмутила сеть

Ведущий Сергей Иванов назвал Порошенко "модником года"

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко попал в очередной "модный" скандал. Сегодня на персональной странице политика появились фото экс-президента, фонд которого передавал дроны для нужд ВСУ.

Редакторы известного телеграм-канала Harley Qiunn увидели, что на эту фотосессию Петр Порошенко надел рубашку известного итальянского luxury-бренда Loro Piana. Цена такой рубашки в одном из киевских бутиков модной одежды составляет чуть ли не 180 тысяч гривен.

Эти фото вызвали негодование среди пользователей социальных сетей. Так, ведущий Сергей Иванов назвал Порошенко "модником года".

"Трудно праздновать Рождество, когда знаешь, как сложна ситуация на фронте" признался Петр Порошенко в соцсетях. И хотя душа "гетмана" болела за военных на нуле, "гетман" смог преодолеть стыд и устроил очередную милитари-фотосессию в рубашке ценой почти 180 тысяч гривен", — пишет блогер.

Сергей Иванов отмечает, что рубашка Loro Piano цвета хаки из кашемира, которую одел Порошенко на фотосессию в поддержку ВСУ, в пересчете стоит $4300. За эти деньги лидер "ЕС" мог бы купить дроны, которые помогли бы спасти жизнь, однако он выбрал рубашку.

Блогер также рассказывает о том, что для того, чтобы передавать ВСУ необходимое, Порошенко всегда нужен повод для пиара.

"Ему нужен пиар-привод, по которому он будет иметь наибольшую выгоду. В данном случае он ждал Рождества — чтобы попиариться до конкретной даты. Надо же снова напомнить о себе любимом. Ну и вообще политики много говорят о недопустимости лакшеры-жизни во время войны". Но это, как мы видим, не касается Петра, который между покупкой дронов, которые очень нужны нашим защитникам и рубашкой Loro Piano за 180 тыс. грн, выбрал рубашку", — резюмирует Иванов.

Это не первый скандал с дорогой одеждой, в которую попал экс-президент. Как сообщалось ранее, Порошенко пришел в куртке за $6000 на премьеру фильма "Буча".