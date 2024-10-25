Сотрудники ТЦК на Буковине могли избить иностранного волонтера. Есть реакция ведомства (видео)
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Там призывали критически относиться к подобному контенту
В пятницу, 25 октября, сетью распространялась информация, что работники ТЦК в Черновицкой области якобы избили ехавшего с Востока немецкого волонтера. Впрочем, эту информацию назвали ложной.
В сети утверждают, что грузовик, в котором находились волонтеры Григорий Войтко и три гражданина Германии, остановили на блокпосте. Работники ТЦК вроде бы начали тщательно относиться к Григорию, выдвигая незаконные требования, и за него "уступился" его друг-немец.
Далее в ход пошли баллончик. И вероятнее всего гражданин Германии Матияс Прусак лежал в наручниках под фурой.
В Черновицком областном ТЦК отреагировали на это и заверили, что данная информация неправдива. А представители ТЦК и СП не предпринимали никаких противоправных действий в отношении иностранного волонтера.
"В социальных сетях живо распространяется информация о якобы избиении военнослужащими ТЦК и СП немецкого волонтера. Сообщаем, что данная информация является ложной. Представители ТЦК и СП не совершали никаких противоправных действий в отношении иностранного волонтера. Призываем читателей, корреспондентов критически относиться к подобному контенту, проверять его достоверность и доверять только официальным источникам", — говорится в сообщении.
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