Сотрудники ТЦК на Буковине могли избить иностранного волонтера. Есть реакция ведомства (видео)

Там призывали критически относиться к подобному контенту

В пятницу, 25 октября, сетью распространялась информация, что работники ТЦК в Черновицкой области якобы избили ехавшего с Востока немецкого волонтера. Впрочем, эту информацию назвали ложной.

В сети утверждают, что грузовик, в котором находились волонтеры Григорий Войтко и три гражданина Германии, остановили на блокпосте. Работники ТЦК вроде бы начали тщательно относиться к Григорию, выдвигая незаконные требования, и за него "уступился" его друг-немец.

Далее в ход пошли баллончик. И вероятнее всего гражданин Германии Матияс Прусак лежал в наручниках под фурой.

В Черновицком областном ТЦК отреагировали на это и заверили, что данная информация неправдива. А представители ТЦК и СП не предпринимали никаких противоправных действий в отношении иностранного волонтера.

"В социальных сетях живо распространяется информация о якобы избиении военнослужащими ТЦК и СП немецкого волонтера. Сообщаем, что данная информация является ложной. Представители ТЦК и СП не совершали никаких противоправных действий в отношении иностранного волонтера. Призываем читателей, корреспондентов критически относиться к подобному контенту, проверять его достоверность и доверять только официальным источникам", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине массовые задержания администраторов телеграмм-каналов.