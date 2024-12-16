Не протолкнуться: отдыхающих в Буковеле становится все больше (фото)

На популярный курорт продолжает прибывать много посетителей

Популярный курорт Буковель в Ивано-Франковской области даже в условиях полномасштабной войны России против Украины продолжает принимать большое число туристов.

В сети появились фото и видео, на которых видно, как возле подъемников можно встретить скопления людей. Кадры публикует Telegram-канал "Захід Головне".

"В Буковеле просто безумные очереди", — говорится в описании к видео.

В то же время пользователь Tik-Tok lubenec_life публикует видео того, сколько людей находятся на горнолыжных трассах.

Как известно, лыжный сезон в Буковеле стартовал 12 декабря, что сразу же привлекло большое количество отдыхающих.

Еще в сети появились фото очередей из авто на горнолыжный курорт, а также очередей на горнолыжную трассу.

Напомним, что стоимость пребывания в Буковеле самая высокая в новогодние праздники. К примеру, проживание двух взрослых в Bukovel Hotel с 29 декабря по 5 января обойдется не менее 49 567 гривен. Многое зависит от класса номера.

В других местах в этот период цены на жилье стартуют с 20 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что на украинском горнолыжном курорте Буковель уже готовятся принимать туристов, решивших провести здесь новогодние праздники. Однако такой отдых будет по карману не каждому.