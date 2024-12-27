Штраф от ТЦК может быть аннулирован, но при определенных обстоятельствах

Если мужчина не пришел в ТЦК по уважительным причинам, то он имеет право на то, чтобы не платить штраф

Если мужчина нарушает правила военного учета, он несет административную ответственность в виде штрафа от ТЦК. Однако в некоторых случаях его можно не платить.

Штраф может быть аннулирован, если лицо будет признано невиновным в совершении нарушения правил мобилизации. Об этом объяснила руководитель практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирина Ан в комментарии "РБК-Украина".

По ее словам, нарушителя не накажут в случае уважительных причин, по которым он не явился в ТЦК по повестке. Это может быть:

препятствие стихийного характера;

болезнь лица с документальным подтверждением;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие лицо возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника или близкого родственника его жены (супруга).

Такие случаи должны быть подтверждены документально или доказаны.

"Однако важно своевременно сообщить ТЦК о наличии таких причин, иначе придется обжаловать наложенный штраф и подавать соответствующие доказательства уже в суд", — отметила она.

Ранее "Телеграф" писал о том, когда штраф за нарушение военного учета от ТЦК может перерасти в уголовную ответственность.