Штраф от ТЦК может быть аннулирован, но при определенных обстоятельствах
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Если мужчина не пришел в ТЦК по уважительным причинам, то он имеет право на то, чтобы не платить штраф
Если мужчина нарушает правила военного учета, он несет административную ответственность в виде штрафа от ТЦК. Однако в некоторых случаях его можно не платить.
Штраф может быть аннулирован, если лицо будет признано невиновным в совершении нарушения правил мобилизации. Об этом объяснила руководитель практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирина Ан в комментарии "РБК-Украина".
По ее словам, нарушителя не накажут в случае уважительных причин, по которым он не явился в ТЦК по повестке. Это может быть:
- препятствие стихийного характера;
- болезнь лица с документальным подтверждением;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие лицо возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;
- смерть близкого родственника или близкого родственника его жены (супруга).
Такие случаи должны быть подтверждены документально или доказаны.
"Однако важно своевременно сообщить ТЦК о наличии таких причин, иначе придется обжаловать наложенный штраф и подавать соответствующие доказательства уже в суд", — отметила она.
Ранее "Телеграф" писал о том, когда штраф за нарушение военного учета от ТЦК может перерасти в уголовную ответственность.