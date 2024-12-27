Артиллеристы рассказали о преимуществах и недостатках "Богданы" за год использования (фото)

Военные за год произвели более 3000 выстрелов

Украинская самоходная артиллерийская установка САУ "Богдана" стала первым украинским орудием калибром 155-мм. В конце 2023 года ее получила 48-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ. Бригада работает по оккупантам на Донецком направлении.

Впечатления военных публикует АрмияInform. Несмотря на заявленную в 42 км дальность осколочно-фугасным и 60 км активно-реактивным снарядом, военные работали на дальности максимум 30 км. Они отмечают чрезвычайную точность выстрелов по сравнению с советскими и зарубежными аналогами, в частности Panzerhaubitze 2000. Другим важным преимуществом военные называют броню — были случаи, когда "Богдана" выдержала атаку 5 дронов-камикадзе, экипаж получил контузию, но не пострадал. Схожая ситуация была и после подрыва на противотанковой мине.

"Богдана" не раз спасала военных

Артиллеристы получили "Богдану" одними из первых

На счету САУ артиллеристов уже более 3000 выстрелов. За это время САУ уже проявила нрав. Пока "Богдана" на гарантии ремонты делают представители производителя. Чаще приходилось обращаться с клином и заменой операционных колец на пушке. Также встречаются "зависания" электроники.

Ремонты производят представители производителя

Характеристики САУ "Богдана"

Принята на вооружение ВСУ — 2023 год,

Длина ствола — 52 калибра,

Экипаж — 5 человек,

Вес — 28 тонн

Запас хода по трассе – 800 км,

САУ Богдана

Скорость — 80 км/ч,

Запас хода по бездорожью – 300 км, скорость 30 км/ч

Дальность огня минимальная – 780 м.

Дальность огня максимальна – до 60 км активно-реактивным снарядом.

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