Отступаем, но получаем преимущество, о котором говорил Залужный? Итоги 2024 года на фронте

"Телеграф" рассказывает, чем отличился в военном плане уходящий год

2024-й подходит к концу, пора подводить военные итоги чрезвычайно тяжелого года. "Телеграф" упоминает главные события на фронте, а также то, как Силы обороны наносили удары по территории Российской Федерации в тысячах километрах от границы.

Минус 422 тысяч россиян за год

По состоянию на 1 января 2024 года, по данным Генштаба ВСУ, потери россиян в личном составе составили 360 010 человек. По состоянию на 27 декабря — 782 510 человек. Таким образом, за год ВСУ "убрали" 422 500 военных вражеской армии.

Взаимные потери территорий: отступаем на Донбассе, держим частицу Курской области РФ

Россияне продолжают вести наступательные операции, ситуация на фронте тяжелая. За год россияне продвинулись ощутимо — так, по данным UA War Infographics к началу декабря 2024 года, в течение ноября россия захватила почти в пять раз больше, чем за весь 2023 год. В первую очередь из-за нехватки ресурсов у Украины и использования новой тактики (а это как известные "мясные штурмы" параллельно с работой малых пехотных групп, так и активное применение КАБов — управляемых авиационных бомб).

Но в то же время 2024 стал историческим: впервые территория ядерного государства (часть Курской области РФ) была захвачена войсками неядерной. Также впервые со времен Второй мировой русская территория вообще была кем-то захвачена.

Сегодня (27 декабря 2024 года)

По состоянию на 1 января:

Линия фронта в Курской области России по состоянию на 27 декабря 2024 года:

Комментируя потери контролируемых Украиной территорий в 2024 году, директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в разговоре с "Телеграфом" отмечает, что частично россияне перехватили инициативу на фронте из-за нехватки ресурсов и способностей.

"За неимением ресурсов наши военные вынуждены отвечать. Даже Курская операция (6 августа — начало наступления ВСУ в Курской области и последующий захват территории РФ, — Ред.), очень смелый шаг, она была призвана оттянуть резервы противника от направлений главных ударов. То есть это была вспомогательная операция, ответная операция. К сожалению, имеем ситуацию, когда противник преимущественно владел инициативой на поле. боя, и это плохо", — констатировал Лакийчук.

В противовес этому удары в глубину обороны врага, которые мы производим собственными средствами впечатления, серьезно влияют на характер боевых действий.

В сентябре 2022 года эксголовком ВСУ Валерий Залужный и экскомандующий Десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский написали программную статью о том, как нам сдержать врага в этом нашествии. Есть численное преимущество противника и техническое. Но основной фактор – преимущество в возможностях (возможности России наносить удары на всю глубину нашей территории, то есть у нас нет безопасного места).

"Наши способности были ограничены. Тогда "Точки У" у нас били 100 км максимум. Они назвали это точкой притяжения войны. И для того, чтобы сместить точку притяжения, они говорили, что нам нужны дальнобойные средства впечатления . Два года прошло, но только Сейчас мы их получили. предусматривали Залужный и Забродский", — говорит Лакийчук.

Мы можем дотянуться до Северного флота, Каспийской флотилии, Урала – это серьезный фактор, который может повлиять на ход войны в целом.

Итоги на Черном море

Активность в Черном море логично разделить на две части: разрушение сети логистики и цели, влияющие на боевые действия на юге — операции ВСУ, направленные на ослабление группировки россиян.

Это сейчас касается не только Днепра и Днепро-Бугского лимана. Это операции в северо-западной части Черного моря. Это и удары по западному побережью Крыма. Это и поселок Черноморское, где были поражены патрульные десантные катера — как раз это было очень важно. ломало замыслы врага", — говорит Лакийчук.

Важными были удары по Донузлаву, по инфраструктуре, в том числе и по аэродромам:

"Те же Саки, это фактически, это 47-й штурмовой авиаполк. (там бомбардировщик и истребитель, штурмовиков нет, но он до сих пор так называется), — это те как раз, кто кошмарит наш транспортный коридор, пытается кошмарить наше южное побережье, порты ", – говорит эксперт.

Лакийчук выделил и удары по Бельбеку, важному логистическому узлу и базированию авиаполка. Важными были удары по Гвардейскому (авиация, огневая поддержка поля сражения противника).

Далее удары по Крыму как логистическому хабу для того, чтобы максимально ослабить эту способность для обеспечения южного фланга войск противника.

"К этому относятся попытки ударов по Керченскому мосту. Мы вообще били по керченскому транспортному узлу (это и мост, железнодорожный, и автомобильный, и паромная переправа, и порт). Очень успешные удары по Керчинской паромной переправе. Это такой был резервный вариант для Крымского моста… То есть фактически мы обескровливаем Крымскую группировку врага. Пока до полного успеха далеко, но формируя операцию, она очевидно продолжается, несмотря ни на что», – говорит Лакийчук.

Потери Черноморского флота РФ в 2024 году

"Ивановец" — январь 2024 года

Во время ночной операции 31 января украинское спецподразделение потопило малый военный корабль "Ивановец" шестью военно-морскими беспилотниками.

"Цезарь Куников " — 14 февраля

По сообщению ГУР МО Украины, украинские разведчики потопили вражеский большой десантный корабль " Цезарь Куников " с помощью морских дронов "MAGURA V5"

"Сергей Котов" — 5 марта

Сецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью дронов MAGURA V5 потопил российский патрульный катер "Сергей Котов".

"Ямал" и "Азов" - 23 марта

Украинские войска атаковали корабли "Ямал" и "Азов", прошедшие ремонт на судостроительном заводе всего за два года до этого. Вероятно, повреждены.

"Иван Хурс" — 24 марта

Разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны "Иван Хурс" был поражен в ночь на 24 марта, на время вывели из строя.

"Константин Ольшанский" - март 2024 года.

Нанесли удар противокорабельной ракетой "Нептун", вывели из строя.

"Циклон" — 19 мая

Ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 может быть уничтожен во время сильных взрывов в оккупированном Крыму.

Воздух, земля, ВПК: главные достижения

Авиаэксперт, заместитель генерального директора компании производителя средств РЭБ

Анатолий Храпчинский рассказал "Телеграфу", что в воздухе главными успехами Украины стали перехваты двух самолетов А-50 и Ту-22.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50

Среди ударов по территории Российской Федерации следует выделить следующие важнейшие:

уничтожение складов в Торопце в РФ в сентябре;

удар по командному пункту в Курской области в ноябре, где, возможно, был ранен один из корейских генералов.

Другим важным итогом Храпчинский назвал активное развитие беспилотных технологий. Это позволит больше бить по территории РФ, где ПВО тщательно охраняют всего 3 зоны.

"Мы выпускали дроны, работавшие на двигателях внутреннего сгорания , или, например, на электрических двигателях. Этот год стал ключевым по ударам нашими дронами с двигателями внутреннего сгорания на скоростях до 200 километров в час, и с возможностью нести полезную нагрузку где-то до 100 килограммов. .Это небольшое расстояние. В этом году мы перешли на технологии реактивной тяги . позволит нам в дальнейшем наносить больше вреда россиянам — больше поражать территорию РФ, обходить противовоздушную оборону", — говорит Храпчинский.

На самом деле у россиян возможности ПВО не так уж мощны, говорит специалист. Сильная противовоздушная оборона есть только во временно оккупированном Крыму — и они постоянно пытаются усиливать ее из-за опасений моста — а также в Московской и Ленинградской областях.

"Вспомните за этот год, все удары по территории Российской Федерации. В основном удары по далеким аэродромам сопровождались перехватами стрелковым оружием. Как только что-то до Москвы долетало, то там уже работали их "Панциры ", — говорит эксперт.

В инженерной составляющей Храпчинский выделил развитие украинского ВПК за счет частных компаний. В частности, выделил дроны, РЭБ, комплектующие.

Удары по территории РФ. Статистика

В этом году удары по территории России участились.

Аэродромы:

Атака по Оленье в Мурманской области 27 июля — украинский беспилотник ударил по "Оленье" в Мурманской области. Как результат — повреждены стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Атака ГУР на "Саваслейке". (13 августа). еще 5 – повреждено, вероятно МИГ-31К/И. Аэродром Морозовск в Ростовской области Случилось попадание в склады, где хранились управляемые авиационные бомбы. Аэродром "Энгельс" Саратовской области (минус три Ту-95МС и семь военных РФ) Авиабаза "Дягилево" в Рязани (27 июля, 4 декабря) Аэродром Ейск в Краснодарском крае (4 апреля) Аэродром Ханская (10 октября)

Объекты ВПК (военные заводы)

Список атак по ВПК РФ достаточно длинный, дронами были атакованы десятки заводов.

БПЛА ГУР 11 ноября поразили Смоленский авиационный завод. Производит ракеты Х-59. Редкинский завод под Тверью, 13 сентября. Производит синтетическое авиационное топливо дециллин. Тамбовский пороховый завод (20 июня, 4 июля 2024 года). Новолипецкий металлургический комбинат (февраль, апрель, июнь). Металл этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, дронов. Завод "Базальт" в Туле (15 мая). Предприятие создает и снабжает оружие и боеприпасы в войска РФ. Завод "Щегловский Вал", производящий комплексы "Панцирь" (21 января). Серия атак на заводы в Нижнекамске : заставила россиян эвакуировать работников целого ряда предприятий, среди них Нижнекамская ТЭЦ, Нижнекамскуглерод, ТАИФ-НК, Оргсинтез, Нижнекамскшины, Нижнекамскнефтехим и "Танеко". Татарстан, экономическая зона Алабуга/Елабуга в более чем 1000 км от границы с Украиной. Там дроны разрушили несколько помещений цеха, где собирали беспилотники Shahed (апрель). БПЛА ГУР ударили по авиационному заводу имени Горбунова в Казани, Татарстан. (17 апреля) Там россияне производили и ремонтировали бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Фейерверки на арсеналах

Арсеналы в:

Торопцы Тверской области (18 сентября). Удар по составу БК, взрыв был равноценен ядерному, зафиксировано землетрясение;

Тихорецкую Краснодарского края (21 сентября);

Октябрьской Тверской области (21 сентября);

Котлубани Волгоградской области (29 сентября);

Карачево Брянской области (9 октября).

Нефтяная промышленность

Уходящий год запомнился также серией ударов по российским НПЗ (нефтеперерабатывающим заводам) и другой нефтяной инфраструктуре. По приблизительным подсчетам, атак дронов на всевозможные НПЗ, нефтебазы и нефтехранилища было около восьмидесяти.

Экспорт нефти поддерживает русскую экономику во время войны. В большинстве своем Силы обороны Украины нацеливались на ключевое оборудование по нефтепереработке, без которого предприятия РФ надолго выходили из строя.

После первой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам Россия ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина с 1 марта в попытке убедиться, что внутренний рынок будет полностью обеспечен, а цены останутся низкими. РФ опасалась социального недовольства в результате высоких цен.

Под удары, в частности, попали:

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод Краснодарского края РФ, (24, 25 января). Прекратил переработку и добычу нефти. Является единственным на Черноморском побережье России и входит в 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ. Производит нефть, мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы, а также поставляет топливо в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур. Нефтегазовый терминал "Усть-Луга" (18 января 2024 года). Крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Завод "Невский мазут", 31 января. Санкт-Петербург. Завод " Лукойл-Волгограднефтепереработка " в Волгограде (3 февраля). Пожар площадью около 300 кв. м и "разлив нефтепродуктов". Ильский нефтеперерабатывающий завод и Афипский НПЗ, Краснодарский край РФ, 9 февраля. Повреждена установка первичной переработки нефти мощностью 3,6 млн. тонн в год Завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез ", БПЛА попали в мощную нефтеперерабатывающую установку АВТ-6, которая обеспечивала около 53% от переработки всего НПЗ. Нижегородский НПЗ, принадлежащий ЛУКОЙЛу, — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Нефтебаза " Белгороднефтепродукт ". 5 марта, пожар. Рязанский нефтеперерабатывающий завод, 13 марта. Завод "Киришинефтеоргсинтез", 13 марта. " Первый завод", Калуга, 15 марта. Беспилотники попали в технологическое оборудование предприятия, повредив его. 10.05.2024 Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ (16 марта). НПЗ "Елаз-Нефтепродукт". 2 апреля, Татарстан, Нижнекамск. дрон попал в установку первичной переработки нефти. Нефтебаза " Кардымово ", Смоленская область,. 20.04. Нефтебаза " Псковнефтепродукт". 21 апреля. Нефтебазы в Раздоровом и Ярцево Смоленская область. 24.04.2024. Попадание, пожар. Нефтеперерабатывающий завод "Рязаньнефтепродукт ", зафиксирован пожар. 1 мая. Афипский НПЗ, 2 мая Нефтепереный завод "Газпром нефтехим Салават". Башкортостан. 09.05.2024 Нефтебаза в Юровке, Краснодарский край, пожар.09.05.2024 Волгоградский НПЗ. 12.05.2024. возник пожар. Туапсе, Краснодарский край. нефтеперерабатывающее предприятие компании "Роснефть". Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае (19 мая). Удар заставил завод в российском Славянске временно прекратить работу. Новошахтинский НПЗ. Ростовская область. Используется для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ. 6 июня, 22 июня, 19 декабря. Нефтебаза под Старым Осколом в Белгородской области, 6 июня Нефтебаза в Азове, Ростовская область. 18 июня вспыхнул пожар. Нефтебаза. Краснодарский край, Чушка. Поражение нефтебазы и терминала по перевалке нефтепродуктов и химических грузов "Югнефтехимтранзит" Тамбовская область, Первомайский. Нефтебаза. 20 июня. загорелся резервуар. Нефтебаза "Лукойл", Энем, Адыгея. Краснодарский край, Афипский НПЗ. Краснодарский край, Ильский НПЗ. 21 июня. Тамбовская область, Мичуринский округ. Нефтебаза. 28 июня. Ростов-на-Дону, нефтебаза. 5 июля Краснодарский край, станица Павловская, нефтебаза "Лукойл-Югнефтепродукт". 7 июля. Краснодарский край, Туапс. Нефтеперерабатывающий завод "Роснефть". 22 июля Курская область, Полевая. Нефтебаза. 28 июля Кстово "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" НПЗ. 28 июля. Пролетарск в Ростовской области. 18 августа. В результате атаки БПЛА вспыхнула нефтебаза "Росрезерва", комбинат "Кавказ". Сохранялись нефтепродукты для нужд армии. Пожар тушили более 10 дней. Топливный склад в Кировской области (1,5 тыс. км от границы с Украиной) и нефтебаза в Молодежном Ростовской обл. 28 августа. Московский НПЗ, 1 сентября. Воронежская область. Атака беспилотников и пожар произошел ночью на "Аннанефтепродукте". 4 октября. 11 декабря — ЧП "Брянск", атакован наливной пункт нефтепровода "Дружба".

Энергетика

Что касается ударов по энергетике – это были объекты вблизи всевозможных заводов, портов, станций перекачки нефти. После атак они оставались без электричества.

Конакивская ГРЭС в Тверской области (атака БПЛА 1 сентября) Электроподстанция "Елецка" в Липецкой области (13 мая) Атака оставила без света железную дорогу и станцию перекачки нефти "Становая". Трансформаторы Новочеркасской электростанции в Ростовской области (25 марта, БПЛА) Россияне остановили два энергоблока.

Удары западными ракетами по России

Запуск дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp по территории России.

В ноябре 2024 г. Запад наконец снял ограничения по применению своего дальнобойного оружия в ответ на развертывание Россией северокорейских войск в войне против Украины. Так, до сих пор Украине было запрещено бить дальнобойными ракетами запада в глубь территории России и Украина "выкручивалась" атаками своих БПЛА и ракет.

Первые удары не заставили себя ждать, в частности, известно о таких:

19 ноября ВСУ нанесли удар по объекту Главного артиллерийского управления ВС РФ в Брянской области ракетами ATACMS

20 ноября был удар ракетами Storm Shadow (предоставлены Великобританией) по подземному командному пункту ВС РФ в Курской области.

(предоставлены Великобританией) по подземному командному пункту ВС РФ в Курской области. 18 декабря произошла атака ATACMS на химическое предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Комбинат является производителем жесткого топлива для ракет. Его продукция используется в боеприпасах для РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо". О применении рассказывают "осинтеры" и российское Минобороны.

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ назвали наиболее горячее направление на фронте. В частности, захватчики рвутся в админграницу Днепропетровской области.