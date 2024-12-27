Могут ли мобилизовать мужчину после инсульта

Важно подтвердить диагноз на ВВК

Во время всеобщей мобилизации в Украине мужчины, имеющие серьезные заболевания системы кровообращения, могут быть признаны непригодными к военной службе. В частности, это касается людей, которые перенесли инсульт или имеют другие цереброваскулярные нарушения.

Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Болезни, с которыми мужчину могут признать непригодным:

цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций – инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств;

болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функций – атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты;

болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);

приобретенный артериовенозный свищ;

наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;

болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия, варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургическое вмешательство).

Также не подлежат мобилизации мужчины, у которых:

сердечная недостаточность II-Б – III стадии;

гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней.

Следует отметить, чтобы быть освобожденным от мобилизации, военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Медицинские заключения должны быть документально подтверждены, ведь именно они являются основой для принятия решения о непригодности к службе.

Напоминаем, что не подлежат мобилизации мужчины с некоторыми болезнями нервной системы. Диагнозы, которые могут стать основанием для признания мужчины непригодным к службе:

воспалительные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвонковый абсцесс, которые быстро прогрессируют и имеют значительные нарушения функций;

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Также в список входят быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.

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