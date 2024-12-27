Могут ли мобилизовать мужчину после инсульта
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Важно подтвердить диагноз на ВВК
Во время всеобщей мобилизации в Украине мужчины, имеющие серьезные заболевания системы кровообращения, могут быть признаны непригодными к военной службе. В частности, это касается людей, которые перенесли инсульт или имеют другие цереброваскулярные нарушения.
Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Болезни, с которыми мужчину могут признать непригодным:
- цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций – инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств;
- болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функций – атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты;
- болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);
- приобретенный артериовенозный свищ;
- наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;
- болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия, варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургическое вмешательство).
Также не подлежат мобилизации мужчины, у которых:
- сердечная недостаточность II-Б – III стадии;
- гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней.
Следует отметить, чтобы быть освобожденным от мобилизации, военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Медицинские заключения должны быть документально подтверждены, ведь именно они являются основой для принятия решения о непригодности к службе.
Напоминаем, что не подлежат мобилизации мужчины с некоторыми болезнями нервной системы. Диагнозы, которые могут стать основанием для признания мужчины непригодным к службе:
- воспалительные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвонковый абсцесс, которые быстро прогрессируют и имеют значительные нарушения функций;
- прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.
Также в список входят быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.
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