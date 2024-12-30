Чи є співробітники ТЦК у Буковелі: ЗМІ розповіли про ситуацію на курорті (відео)

Телеведучий зараз відпочиває на популярному курорті

Відомий український телеведучий В’ячеслав Соломка розповів про ситуацію на гірськолижному курорті Буковель на Івано-Франківщині. За його словами, зараз черг з туристів там немає, як і співробітників ТЦК.

Про це він заявив у коментарі "Київ-24". Головна причина, як зазначив Соломка, у тому, що перед Новим роком на курорті піднялися ціни за послуги.

Крім того, із 1 січня вартість відпочинку на курорті знову зросте, заявив Соломка. Наприклад, добове катання на лижах коштуватиме 2220 гривень. Спеціальна куртка коштує 250 гривень, штани – 250 гривень.

Водночас, погода зараз у Буковелі хороша, сніг є, каже В’ячеслав.

"Якогось прямо мажорства на кшталт Куршавеля французького немає. Представників ТЦК безпосередньо на території курорту Буковель теж немає", — говорить Соломка.

Нагадаємо, ТЦК на Прикарпатті спростовують інформацію про нібито свою бездіяльність. Там заявили, що роздають повістки військовозобов’язаним, перевіряють документи та виявляють порушників законодавства про мобілізацію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що представник ТЦК пояснив, як саме виявлятимуть військовозобов’язаних, які не оновили свої дані. За його словами, їх виявляють "під час заходів оповіщення" та передають поліції.