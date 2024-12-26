В Буковеле открыта сытная вакансия, но нужно быть старше 20 лет
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Обещают бесплатное проживание и доступное питание
С открытием сезона в Буковеле появилось немало хороших и прибыльных вакансий. Так, к примеру, одна из гостиниц ищет повара с зарплатой от 24 тысяч на месяц.
Как указано на сайте по поиску работы, рассматриваются люди с опытом работы на соответствующей должности от 1 года и старше 20 лет по возрасту.
Отель "HAY boutique hotel & spa" ищет повара горячего процесса и предлагает зарплату от 24 до 27 тысяч грн в месяц.
Обязанности повара:
- Готовить блюда из меню;
- Контролировать качество продукции и соблюдение сроков хранения;
- Соблюдать чистоту на рабочем месте, санитарные и гигиенические требования, а также технологии приготовления блюд;
- Соблюдать стандарты работы заведения.
В свою очередь заведение предлагает — стабильную заработную плату, официальное трудоустройство и социальный пакет, жилье и питание на средства отеля и ежедневный трансфер для работы.
Будущий повар горячего цеха должен иметь опыт работы от 1 года и знания технологии приготовления блюд, санитарных и гигиенических требований.
Напомним, в Буковеле предлагают работу и студентам. Обещают достойную зарплату и бесплатное жилье на территории курорта, питание по себестоимости.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Буковеле предлагают работу с бронированием, однако сумма зарплаты не называется.