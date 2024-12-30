Снега не ждать? Какой будет погода в Буковеле на Новый год

Погодные условия не будут мешать отдыху на курорте

Многие украинцы традиционно встречают Новый год на карпатских горнолыжных курортах, в частности, в Буковеле. Несмотря на войну, там еще в середине декабря было много туристов и большие очереди.

На Новый год в Буковеле ожидается преимущественно без осадков, а температура воздуха не будет снижаться -5 °C Об этом сообщает Sinoptik.

Во вторник, 31 декабря, днем температура воздуха будет колебаться от -4 до +2 °C. Ночью столбики термометров упадут до -5 °C, однако, по ощущениям, это будет больше похоже на -9 °C.

Осадков в этот день не предполагается. Будет облачно с прояснением. Также ожидается умеренный юго-западный ветер со скоростью около 2,5 м/с.

В среду, 1 января, днем воздух прогреется до +1 °C. Ночью температура будет находиться в коридоре от -2 до -5 °C.

В течение дня ожидается ясная погода без осадков. Ветер будет юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптики изменили прогноз погоды на Новый год. Уже известно, каким областям удастся увидеть снег.