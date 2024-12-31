Пес Патрон отправился на радугу? В ГСЧС рассказали правду о состоянии известного любимца (видео)

Такие слухи появляются не в первый раз

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опровергли слухи о якобы смерти легендарного Пса Патрона. Там подчеркнули, что с собакой-сапером все хорошо.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что в сети распространяется информация о том, что Пес Патрон якобы "ушел на радугу". В ведомстве подчеркнули, что это фейк.

"С Патроном все хорошо! Он жив, здоров, продолжает выполнять свои важные задачи и желает всем счастливого Нового года", — говорится в сообщении.

Кроме того, начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил Ильев снял видео с Патроном. Он подчеркнул, что сейчас они находятся в командировке, где выполняют боевые задачи по разминированию загрязненных взрывоопасными предметами территорий.

Стоит отметить, что информация о якобы смерти Пса Патрона распространяется уже не впервые. Так, в августе 2023 года в сети распространялись слухи о том, что пес-сапер якобы "получил ранение и погиб", но тогда в ГСЧС также их опровергли.

Что известно о Псе Патроне

Патрон — служебная собака породы джек-рассел-терьер, получивший международную популярность во время вторжения России в нашу страну. Он – живой талисман ГСЧС Украины.

Пес весит около 4 кг, что позволяет использовать его для работ по обнаружению противопехотных мин, к которым можно привлекать животных весом до пяти килограмм.

Вместе с саперами из Чернигова он помог найти и обезвредить более трехсот взрывоопасных предметов. За свой героический труд Патрон впервые в истории был удостоен особого титула — "Собака доброй воли" Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у всем известного в Украине Пса Патрона появился реальный конкурент. Это 4-летняя немецкая овчарка Карбон, получившая титул рекордсмена Украины по количеству титулов и наград.