Война не закончится, но у России будут проблемы: нардеп дал прогноз на 2025 год

Нардеп со сдержанным оптимизмом смотрит в будущее

В следующем году в Украине может произойти полная замена правительства, однако выборов не будет. Также в 2025-м не закончится война.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") в своем Telegram-канале. Согласно его прогнозу, произойдет несколько важных событий в экономике, политике и в реформах.

"Это прогноз – не инсайд, не заявление, не то что обязательно произойдет. Сори, я не Нострадамус, потому верить или нет, это ваш личный выбор". — написал он.

В вопросах финансов, Железняк ожидает, что:

будет прогресс в вопросе использования 300 миллиардов долларов замороженных активов РФ на восстановление Украины;

в Украине не будет дальнейшего повышения налогов;

США не будут выделять макрофинансовую поддержку украинского бюджета, помимо гранта G7. Однако Украина все же сможет получить от партнеров 38-40 млрд долларов;

США и союзники обвалят цены на нефть;

Россия начнет по-настоящему ощущать первые проблемы с экономикой.

Что касается политического прогноза, то тут нардеп ожидает, что:

война не закончится;

выборов не будет;

произойдет конфликт между парламентом и Офисом президента;

парламентская коалиция продолжит терять людей, но их доберут за счет привлечения других нардепов;

произойдет полная замена правительства, включая и премьера;

администрация Дональда Трампа ближе к лету полностью поддержит Украину;

Конгресс США проголосует за новый пакет помощи Украине, но только военный.

В плане реформ:

будет реформирована АРМА, а также наметятся перезагрузки Налоговой, Финансового мониторинга и Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку;

виртуальные активы будут легализированы;

Минэнерго и Энергоатом получат новых руководителей;

Украина выполнит "дорожную карту" на вступление в ЕС на следующий год;

Также Железняк прогнозирует, что в мире появится первый AGI, то есть "сильный искусственный интеллект".

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что в 2025 году, для нашей страны будет больше удачи, тогда как России придется принимать сложные решения.