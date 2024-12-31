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Война не закончится, но у России будут проблемы: нардеп дал прогноз на 2025 год

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
ВСУ Новость обновлена 31 декабря 2024, 19:19
ВСУ

Нардеп со сдержанным оптимизмом смотрит в будущее

В следующем году в Украине может произойти полная замена правительства, однако выборов не будет. Также в 2025-м не закончится война.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") в своем Telegram-канале. Согласно его прогнозу, произойдет несколько важных событий в экономике, политике и в реформах.

"Это прогноз – не инсайд, не заявление, не то что обязательно произойдет. Сори, я не Нострадамус, потому верить или нет, это ваш личный выбор". — написал он.

В вопросах финансов, Железняк ожидает, что:

  • будет прогресс в вопросе использования 300 миллиардов долларов замороженных активов РФ на восстановление Украины;
  • в Украине не будет дальнейшего повышения налогов;
  • США не будут выделять макрофинансовую поддержку украинского бюджета, помимо гранта G7. Однако Украина все же сможет получить от партнеров 38-40 млрд долларов;
  • США и союзники обвалят цены на нефть;
  • Россия начнет по-настоящему ощущать первые проблемы с экономикой.

Что касается политического прогноза, то тут нардеп ожидает, что:

  • война не закончится;
  • выборов не будет;
  • произойдет конфликт между парламентом и Офисом президента;
  • парламентская коалиция продолжит терять людей, но их доберут за счет привлечения других нардепов;
  • произойдет полная замена правительства, включая и премьера;
  • администрация Дональда Трампа ближе к лету полностью поддержит Украину;
  • Конгресс США проголосует за новый пакет помощи Украине, но только военный.

В плане реформ:

  • будет реформирована АРМА, а также наметятся перезагрузки Налоговой, Финансового мониторинга и Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку;
  • виртуальные активы будут легализированы;
  • Минэнерго и Энергоатом получат новых руководителей;
  • Украина выполнит "дорожную карту" на вступление в ЕС на следующий год;

Также Железняк прогнозирует, что в мире появится первый AGI, то есть "сильный искусственный интеллект".

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что в 2025 году, для нашей страны будет больше удачи, тогда как России придется принимать сложные решения.

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#Украина #Прогноз #Ярослав Железняк