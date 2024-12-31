Война не закончится, но у России будут проблемы: нардеп дал прогноз на 2025 год
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Нардеп со сдержанным оптимизмом смотрит в будущее
В следующем году в Украине может произойти полная замена правительства, однако выборов не будет. Также в 2025-м не закончится война.
Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") в своем Telegram-канале. Согласно его прогнозу, произойдет несколько важных событий в экономике, политике и в реформах.
"Это прогноз – не инсайд, не заявление, не то что обязательно произойдет. Сори, я не Нострадамус, потому верить или нет, это ваш личный выбор". — написал он.
В вопросах финансов, Железняк ожидает, что:
- будет прогресс в вопросе использования 300 миллиардов долларов замороженных активов РФ на восстановление Украины;
- в Украине не будет дальнейшего повышения налогов;
- США не будут выделять макрофинансовую поддержку украинского бюджета, помимо гранта G7. Однако Украина все же сможет получить от партнеров 38-40 млрд долларов;
- США и союзники обвалят цены на нефть;
- Россия начнет по-настоящему ощущать первые проблемы с экономикой.
Что касается политического прогноза, то тут нардеп ожидает, что:
- война не закончится;
- выборов не будет;
- произойдет конфликт между парламентом и Офисом президента;
- парламентская коалиция продолжит терять людей, но их доберут за счет привлечения других нардепов;
- произойдет полная замена правительства, включая и премьера;
- администрация Дональда Трампа ближе к лету полностью поддержит Украину;
- Конгресс США проголосует за новый пакет помощи Украине, но только военный.
В плане реформ:
- будет реформирована АРМА, а также наметятся перезагрузки Налоговой, Финансового мониторинга и Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку;
- виртуальные активы будут легализированы;
- Минэнерго и Энергоатом получат новых руководителей;
- Украина выполнит "дорожную карту" на вступление в ЕС на следующий год;
Также Железняк прогнозирует, что в мире появится первый AGI, то есть "сильный искусственный интеллект".
Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что в 2025 году, для нашей страны будет больше удачи, тогда как России придется принимать сложные решения.