Путин планировал встретиться с Трампом? Гордон попытался объяснить свое предсказание

Соцсети отреагировали на заявление Гордона едкими комментариями и мемами

Украинский журналист, основатель одноименного издания Дмитрий Гордон заявил, что 30 декабря должна была якобы состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, на которой якобы должен был решиться вопрос прекращения российско-украинской войны.

Об этом он заявил во время стрима на своем YouTube-канале. Эта встреча не состоялась, заявил Гордон.

Стрим журналист запустил на YouTube в 22:00 30 декабря. По его словам, Путин и Трамп должны были встретиться для того, чтобы провести переговоры о завершении войны, либо как минимум, ее "горячей фазы", но эта встреча не состоялась. Почему так случилось — журналист не объяснил.

Накануне Гордон заявлял, что анонсировал "историческую встречу, которая остановит горячую фазу войны, если все будет хорошо". По его словам, речь якобы должна была идти о следующем:

Россия требовала, чтобы Украина не вступала в НАТО ни при каких условиях, даже отсрочка исключалась;

ввод миротворцев из стран Европы и НАТО не допускается — вместо них вводятся контингенты из Беларуси, Бразилии и Китая (контингент в размере не более 20 тысяч военных);

Трамп якобы предложил создание демилитаризованной зоны на 1300 км с миротворцами стран НАТО. Если Россия нападет на этот нападает на этот контингент, это приравнивается к нападению на НАТО и задействуется 5 статья НАТО.

Соцсети отреагировали на это мемами и фотожабами.

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп активно давит на страны Европейского Союза, пытаясь заставить их оказывать Украине больше военной помощи.